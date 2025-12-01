Politika

PROFESOR JOVANOVIĆ SA PRAVNOG STUDENTIMA BLOKADERIMA: Napravili ste ozbiljnu glupost (VIDEO)

В.Н.

01. 12. 2025. u 21:21

PROFESOR Miodrag Jovanović sa Pravnog fakulteta poručio je studentima blokaderima da su napravili ozbiljnu glupost.

ПРОФЕСОР ЈОВАНОВИЋ СА ПРАВНОГ СТУДЕНТИМА БЛОКАДЕРИМА: Направили сте озбиљну глупост (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Smislenost nekog poteza najbolje ćete moći da vidite kada otvorite naslovnu stranu Informera rekao je Jovanović i dodao: 

- Pa ako vas tamo neko svesrdno hvali, ako osećate jednu vrstu slavodobitničkog tona kada izveštavamo o nekom potezu vi onda dobro znajte da ste napravili ozbiljnu glupost, pa neka oni koji su napisali to saopštenje neka provere kako izgleda vest na temu tog saopštenju i sve će im biti jasno - zaključio je Jovanović. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu