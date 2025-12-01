PROFESOR JOVANOVIĆ SA PRAVNOG STUDENTIMA BLOKADERIMA: Napravili ste ozbiljnu glupost (VIDEO)

PROFESOR Miodrag Jovanović sa Pravnog fakulteta poručio je studentima blokaderima da su napravili ozbiljnu glupost.

Smislenost nekog poteza najbolje ćete moći da vidite kada otvorite naslovnu stranu Informera rekao je Jovanović i dodao:

- Pa ako vas tamo neko svesrdno hvali, ako osećate jednu vrstu slavodobitničkog tona kada izveštavamo o nekom potezu vi onda dobro znajte da ste napravili ozbiljnu glupost, pa neka oni koji su napisali to saopštenje neka provere kako izgleda vest na temu tog saopštenju i sve će im biti jasno - zaključio je Jovanović.