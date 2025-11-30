VUČIĆ O NAPADU NA DOPISNICU INFORMERA: Kod mene uvek najveći prezir izazivaju oni koji napadaju i tuku žene
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govoreći za Informer TV poručio je da blokaderi imaju neki poseban pik na žene.
Kada je izvešten o napadu na dopisnicu Informera, predsednik je rekao da blokaderi imaju neki poseban pik ne samo na novinare - već na žene.
- Pokušavali su da upadnu u štabove ljudi i u Sečnju, to je neko čudo neviđeno, umislili su da mogu da tuku koga hoće, mnogo gledaju sebe na blokaderskim medijima. Poseban pik imaju na žene. To ljudi i Srbiji vide i osećaju. Kod mene uvek najveći prezir izazivaju oni koji napadaju i tuku žene. Sećate se i da je jedan novinar N1 pozivao na linč Branke Lazić, u njenom prisustvu. Suštinski. I pitao sam se da li je moguće da nikome ne padne na pamet da se zaustavi, da kaže da je to jedna žena, da je zaštitimo, da budemo na jednoj strani. Oni imaju poseban pik na žene, kao što su ispred Skupštine pesnicom udarali devojku. Od svih onolikih muškaraca izabrali su nju da udare u glavu. Kao što su i Gocu Uzelac udarali ispred Pinka. Svaki put biraju žene za mete, to kao da postoji neki poremećaj, ili valjda im je to lakša meta. Ja se nadam da se to neće dozvoliti. To vam, govorio o tome koliko oni žive izvan realnosti - rekao je predsednik.
Kada večeras stignu rezultati sa izbora, sve će biti jasno, poručio je on.
- Uprkos zastrašujućoj kampanji, i tome što dovlače ljude iz cele Srbije. Stranačkih funkcionera i po Mionici, Sečnju... Sve je to dozvoljeno, samo nikoga ne smeju da tuku i diraju - rekao je on.
Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalni napad na novinarku Informera Vesnu Jović, koji se dogodio dok je profesionalno izveštavala sa lokalnih izbora u Negotinu.
ANS zahteva hitnu reakciju nadležnih organa, identifikaciju i privođenje svih pripadnika grupe nasilnika koji su odgovorni za ovaj napad i maksimalno kažnjavanje počinilaca u skladu sa zakonom.
