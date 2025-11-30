SVIMA JE JASNO DA NISAM UČESTVOVAO U "SARAJEVO SAFARIJU" Vučić: Naša nezavisna politika se nikada nikome neće dopasti

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govoreći za Informer TV osvrnuo se i na laži izrečene o tzv. "Sarajevo safariju".

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Vučić, govoreći o spinu o "Sarajevo safariju", kaže da je svima jasno da on nije učestvovao u tome.

- Oni su našli sad neke obaveštajce koji su im javno rekli da me mrze ali da nisam učestvovao u tim stvarima. A šta to meni vredi njihovo priznanje da je sve to laž. I vi ste pokušali u pitanju da kažete da je to sve laž i rekli da nema dokaza. I kada to na takav način kažete, ja sebi postavim pitanje - a koliko ljudi će da poveruje u to ali će da kaže sebi možda nema nikakvih dokaza, ali tu ima nešto. Toliko je to sumanuto i blesavo sve. Čak ste ulepšali izjavu. Taj Đajić je rekao da sam ubijao decu u majčinim rukama. Kada je potrebno da vam zlikovci sude i da govore o vama da niste čovek, onda ne prezaju ni od čega. Mogu da lažu šta hoće. Sprdali su se sa onim stativom od kamere, koji sam nosio, pogledajte dobro snimak. Sve su lagali sve vreme. Gonili su me tamo zvanično, kao i za Srebrenicu, kad su rekli da sam bio tamo, pa su odustali od toga - rekao je on.



Dodao je da je tu mnogo besmislica i sumanutih laži, i kada to postavite i vidite odakle to dolazi, jasno je da svima smetate.

- Naša nezavisna politika se nikada nikome neće dopasti. Nikada ili malo kome. Možda to ne smeta Kini, od velikih sila, a svima drugima smeta. I jedni i drugi bi hteli da budemo nečija marioneta i da donosimo odluke onako kako se njima dopada, ane u skladu sa interesima našeg naroda. U skladu sa time slede razne optužbe, i nije važno šta je istina. Normalan čovek će da kaže, pa čekaj, ako ga ovoliko optužuju, ako je i 1 odsto tačno to je strašno. A kada svakoga dana imate hiljade optužbi, a ko će onda da veruje da sam ispravan normalan čovek koji se bori za svoj narod i ništa više. Nije to jednostavno trpeti. Zamislite da svakoga dana morate da živite sa tome da ste nekoga ranili, ubili, ne znam šta sve radili i sve to samo zbog vaših uverenja i borbe za vašu zemlju, i to malo kome odgovara, zato morate da izmišljate i laži o penzijama i ovakve laži - naglasio je Vučić.

Zapitao je da li će demantiji iz Sarajeva sada biti objavljeni u Gardijanu, Dejli mejlu i Bildu i istakao da neki ozbiljni mediji nisu želeli da učestvuju u tom spinu.

- Naravno da neće! Samo stave znak pitanja na kraju naslova, i onda zaključite šta se tu stvarno desilo. Ovo nije kraj, nastaviće se sa neistinama. Jedini cilj je rušenje Srbije, nisam ja krajnji cilj, ja sam samo prepreka na putu do krajnjeg cilja. Oni žele da Srbija izgubi svoju nezavisnost i samostalnost, bude marioneta jednih ili drugih, i samo služi tuđim, a ne svojim interesima. Jedna od glavnih karakteristika jeste uvek da sam ja ili izdajnik zapadnih vrednosti, ili izdajnik istočne braće, a niko neće da kaže da sam samo rodoljub koji samo štiti interese sopstvenog naroda, što je normalno u skladu sa ustavom naše zemlje - istakao je predsednik.