uživoOTVORENA BIRAČKA MESTA: Održavaju se lokalni izbori u Sečnju, Negotinu, Mionici (FOTO)
BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde se danas održavaju lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati.
U Negotinu i Mionici održavaju se redovni lokalni izbori, a u Sečnju vanredni. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvuju četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista.
Otvorena sva biračka mesta u Negotinu
Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, a ukupan broj birača na teritoriji opštine je 35.616. Oni će moći da glasaju na 72 biračka mesta.
Sva biračka mesta otvorena su na vreme.
Građani da izađu na izbore
Dragana Čorlija, sekretar izborne komisije u Sečnju, pozvala je građane da izađu na izbore i zaokruže koga god žele.
Sečanj - Otvorena sva biračka mesta
Na izborima u Sečnju će se nadmetati pet izbornih lista - izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj, kao i lista Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Za opštinu svih nas, lista Vukašin Baćina - Za bolju opštinu Sečanj, lista Glas mladih koji menja Sečanj i izborna lista Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka.
Izborna tišina počela je u četvrtak u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta večeras u 20 časova, a za to vreme zabranjeno je predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima i iznošenje procene rezultata izbora.
Negotin
Na izborima u Negotinu učestvuju četiri izborne liste - izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka -SRS - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević), zatim izborna lista Ujedinjeni za Negotin, izborna lista Evropa i mladi i lista Grupa građana Srpski liberali - Za zeleni Negotin.
Mionica
Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, u birački spisak upisano je 10.640 birača, a moći će da se glasa na 38 biračkih mesta. U Mionici će na izborima učestvovati šest izbornih lista, a to su izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije -Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka - SRS - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević), zatim lista Socijaldemokratska partija Marko Zeman, lista BUNT - Prava Srbija - Dušan Marković.
Na izborima u Mionici učestvuju i lista "Ujedinjeni za Mionicu", lista Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović - Ćićovan i lista Za spas i obnovu Mioničkih sela - Radovan Rade Marković - Mirko Jović. U Sečnju skupština opštine ima 23 odbornička mesta, ukupan broj birača je 10.226, a glasaće se na 17 biračkih mesta.
