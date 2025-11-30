BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde se danas održavaju lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati.

FOTO: Novosti

U Negotinu i Mionici održavaju se redovni lokalni izbori, a u Sečnju vanredni. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvuju četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista.

Otvorena sva biračka mesta u Negotinu

Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, a ukupan broj birača na teritoriji opštine je 35.616. Oni će moći da glasaju na 72 biračka mesta.

Foto: S.M.Jovanović

Sva biračka mesta otvorena su na vreme.

Foto: S.M.Jovanović

Foto: S.M.Jovanović

Građani da izađu na izbore

Dragana Čorlija, sekretar izborne komisije u Sečnju, pozvala je građane da izađu na izbore i zaokruže koga god žele.

Sečanj - Otvorena sva biračka mesta

Na izborima u Sečnju će se nadmetati pet izbornih lista - izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj, kao i lista Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Za opštinu svih nas, lista Vukašin Baćina - Za bolju opštinu Sečanj, lista Glas mladih koji menja Sečanj i izborna lista Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Izborna tišina počela je u četvrtak u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta večeras u 20 časova, a za to vreme zabranjeno je predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima i iznošenje procene rezultata izbora.

FOTO: Novosti

Negotin

Na izborima u Negotinu učestvuju četiri izborne liste - izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka -SRS - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević), zatim izborna lista Ujedinjeni za Negotin, izborna lista Evropa i mladi i lista Grupa građana Srpski liberali - Za zeleni Negotin.

Mionica

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, u birački spisak upisano je 10.640 birača, a moći će da se glasa na 38 biračkih mesta. U Mionici će na izborima učestvovati šest izbornih lista, a to su izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije -Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka - SRS - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević), zatim lista Socijaldemokratska partija Marko Zeman, lista BUNT - Prava Srbija - Dušan Marković.

Na izborima u Mionici učestvuju i lista "Ujedinjeni za Mionicu", lista Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović - Ćićovan i lista Za spas i obnovu Mioničkih sela - Radovan Rade Marković - Mirko Jović. U Sečnju skupština opštine ima 23 odbornička mesta, ukupan broj birača je 10.226, a glasaće se na 17 biračkih mesta.