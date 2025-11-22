Politika

TOTALNI DEBAKL BLOKADERA U BEOGRADU: Snimak dronom, evo koliko ih se tačno okupilo (VIDEO)

Новости онлине

22. 11. 2025. u 14:59

BLOKADERI su se danas okupili u Beogradu, a njihov skup doživeo je totalni debakl.

Foto: Novosti

Raštrakali su se blokaderi ne bi li se činilo da ih je više, ali slika iz drona ne može da prevari.

Preciznim brojanjem utvrđeno je da se okupilo tačno 1.892 blokadera ispred Palate pravde, na skupu kuji su pompezno najavljivali.

Izduvalo se, ne može više da se napumpa.

Pogledajte snimak:

 

