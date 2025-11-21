ZA VEĆU SIGURNOST TRŽIŠTA: U Skupštini Srbije set predloga zakona iz energetike

VLADA Srbije podnela je danas Narodnoj skupštini set predloga zakona iz oblasti energetike u cilju veće sigurnost, kvaliteta i pouzdanosti snabdevanja domaćeg tržišta, kao i usaglašavanja sa propisima EU u ovim oblastima.

Foto: N. Skenderija

Skupštini Srbije su podneti Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

Predlogom Zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa uređuje se formiranje, finansiranje, održavanje, razmeštaj, kao i obnavljanje i puštanje na tržište obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, kao i delokrug rada Uprave za rezerve energenata i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Kako je navedeno u predlogu, razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku su ti jer je Zakonom o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske Zajednice i Albanije, Bugarske, BiH,Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Privremene misije UN na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i odlukama Ministarskog saveta, Srbija preuzela obavezu da ugradi u svoj zakonodavni sistem odredbe Uredbe2009/119/EC.

Navedeno je i da za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Srbije.

Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, predviđa da je nosilac aktivnosti u vezi sa formiranjem, održavanjem, investiranjem i izveštavanjem o obaveznim rezervama ovih energenata Ministarstvo rudarstva i energetike, odnosno Uprava za rezerve energenata u njegovom sastavu.

U Predlogu zakona je navedeno i da se obavezne rezerve nafte i derivata nafte formiraju u visini 90 dana prosečnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosečne dnevne potrošnje u Srbiji, u zavisnosti koja količina je veća.

Prosečni dnevni uvoz i prosečna dnevna potrošnja u Srbiji, kao i količine obaveznih rezervi koje se čuvaju, kako se dodaje, izračunavaju se na osnovu ekvivalenta sirove nafte u uvozu ili domaćoj potrošnji tokom prethodne kalendarske godine uzimajući u obzir uvoz, izvoz, potrošnju i količinu obaveznih, i komercijalnih rezervi derivata nafte, u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama.

Predlogom zakona o gasu uređuju se uslovi za pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje kupaca prirodnim gasom, uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti u sektoru prirodnog gasa, kao i delokrug rada Agencije za energetiku Srbije u sektoru prirodnog gasa, ali i način organizovanja i funkcionisanja tržišta prirodnog gasa, prava i obaveze učesnika na tržištu.

Ovaj zakon štiti i kupce prirodnog gasa, a bavi se i projektovanjem, izgradnjom, održavanjem i korišćenjem gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija, opreme pod pritiskom, kao i nadzorom nad sprovođenjem ovog zakona.

U Predlogu zakona o gasu je navedeno i da se u gasovodni sistem pored prirodnog gasa može preuzeti i vodonik u meri u kojoj se može tehnički i bezbedno koristiti i prenositi kroz sistem.

Istaknuto je i da se odredbe ovog zakona u odnosu na Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, tumače i primenjuju u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 i Zakonom o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

Predlog zakona o gasu predviđa i da će operator distributivnog sistema preuzeti sve merne uređaje, odnosno merno-regulacione stanice najkasnije do 31. decembra 2027, a obavezuje i operatora distributivnog sistema da ugovor kojim se uređuju uslovi za preuzimanje mernih uređaja, odnosno merno-regulacionih stanica dostavi kupcu, odnosno proizvođaču u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predlog zakona o nafti uređuje način organizovanja i funkcionisanja tržišta nafte, derivata nafte i drugih motornih i energetskih goriva, prava i obaveze učesnika na tržištu, projektovanje, izgradnjua, korišćenje i zaštitu energetskih objekata u oblasti nafte, formiranje i korišćenje operativnih rezervi, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

U predlogu ovog zakona je navedeno i da Vlada Srbije propisuje način utvrđivanja najviših cena osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbina u slučaju sprečavanja poremećaja na tržištu nafte i derivata nafte ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na ovom tržištu.

Propisano je i da derivati nafte i bazna ulja koji se stavljaju na tržište moraju biti obeleženi, odnosno markirani.

U slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja zbog nedovoljne ponude na tržištu energenata ili nastupanja drugih vanrednih okolnosti, Vlada Srbije može odobriti izmenu graničnih vrednosti određenih karakteristika kvaliteta derivata nafte koji se mogu staviti na tržište za period od najviše šest meseci.

Resorno ministarstvo vrši monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva, dok Vlada Srbije bliže uređuje uslove, način i postupak monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva.

Predlog zakona o nafti je predvideo i da energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje električne energije ili kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije su dužni da obezbede operativne rezerve derivata nafte i uglja u količini koja će omogućiti najmanje 21 dan njihove prosečne proizvodnje električne i toplotne energije u januaru, februaru i martu za prethodnih pet godina.

Operativne rezerve uglja moraju da se nalaze na deponijama uglja koje obezbeđuje i kojima upravlja energetski subjekt.

Energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje toplotne energije iz derivata nafte ili uglja za snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom dužni su da obezbede operativne rezerve u količini koja će omogućiti najmanje 15 dana njihove prosečne proizvodnje toplotne energije u januaru, februaru i martu za prethodnih pet godina.

Predviđene su i novčane kazne za nepoštovanje odredbi ovih zakona i one se kreću od 5.000 do tri miliona dinara.

(Tanjug)

