NE NASEDAJTE: Nisu "studenti" ti koji vode priču - vodi je stara opozicija! (VIDEO)

NISU studenti ti koji vode opoziciju, vode je imena koja su već bila na izbornim listama opozicije. Stara imena, nimalo slavna.

Instagram profil Pristojna Srbija raskrinkao je lažnu sliku koja se nudi građanima Srbije.

Govorili su o listi za lokalne izbore "Ujedinjeni za Negotin", uz podršku studenata. Isto ime, Slađan Mihajlović, vodio je opoziciju, ali je bio drugi na listi Narodne stranke. Sada je prvi.

Nisu studenti ti koji vode priču - vodi je stara opozicija!

Lista na lokalnim izborima "Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala – Milan Gavrilović – Ćićovan" na političku scenu donosi bivšeg poslanika Demokratske stranke.

Dakle, "lista protiv korupcije" vodi se iz DS aparata. Mladi traže promenu, a dobijaju kopiju starog.

Ako je ovo novo, šta je onda staro?

Blokaderi kukaju kako mladi odlaze iz Mionice jer je ne vide kao mesto u kom mogu da rade i razvijaju se bez stranačkog pristiska i bez partijskog zapošljavanja, međutim, malo su se prešli.

Jedan od blokadera je u emisiji rekao:

- Imao sam priliku da odem, pre toga u Dom zdravlja. To je ustanova gde ja radim već pet godina - naglasio je.

Stoga se postavlja logično pitanje, budući da nepravedno optužuju vlast...Kako ovaj student radi u Domu zdravlja, ako mladi ne mogu da se zaposle bez partijske knjižice (ili ima knjižicu SNS-a)?

Nakon toga je voditeljka naglasila da se na listi zapravo nalaze političari, ali su sklonili svoja stranačka obeležja.

Dakle, vuk se obukao u jagnjeću kožu.

Juče stranka žuta - danas pumpa. Ne dajte se prevariti, ime liste nosi stare preverante.