IZ HRVATSKE BOCE PUŠTEN USTAŠKI DUH: Polako i sigurno krenuo je putem svojih predaka krvoloka (VIDEO)
HRVATSKI državni vrh se samo rečima pravda kako su to izolovani incidenti navijača i ekstremiata, ali u stvarnosti im ne sude, u javnosti ih ne osuđuju, u glavama imaju opravdanja.
I istorija i njihovi nekadašnji saveznici i ta Evropska unija čiji su deo odlično znaju šta tačno stoji iza toga: mantra koja je postala ideologija - pokoriti Srbe.
Nekada su majke sa ispletenim vunenim čarapama ispraćale golobrade sinove na branik otadžbine, sa zagrljajem i zavežljajem hleba, bez suze. To nam je deo DNK, to ne možete ni da pokorite ni da zatrete.
Preporučujemo
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)