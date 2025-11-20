IZ HRVATSKE BOCE PUŠTEN USTAŠKI DUH: Polako i sigurno krenuo je putem svojih predaka krvoloka (VIDEO)

HRVATSKI državni vrh se samo rečima pravda kako su to izolovani incidenti navijača i ekstremiata, ali u stvarnosti im ne sude, u javnosti ih ne osuđuju, u glavama imaju opravdanja.

Foto: Printskrin

I istorija i njihovi nekadašnji saveznici i ta Evropska unija čiji su deo odlično znaju šta tačno stoji iza toga: mantra koja je postala ideologija - pokoriti Srbe.

Nekada su majke sa ispletenim vunenim čarapama ispraćale golobrade sinove na branik otadžbine, sa zagrljajem i zavežljajem hleba, bez suze. To nam je deo DNK, to ne možete ni da pokorite ni da zatrete.