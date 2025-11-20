"SA TUGOM SAM PRIMIO VEST" Vučić uputio saučeše povodom smrti Branislava Ivkovića
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom smrti Branislava Ivkovića.
- Sa tugom sam primio vest o smrti Branislava Ivkovića, čoveka koji je svojim delovanjem ostavio trag u brojnim aspektima javnog života Srbije, od akademskog rada i izuzetne profesionalne karijere, do naučnog i političkog angažmana u godinama koje su bile teške za narod i državu.
Građani naše zemlje pamtiće ga kao patriotu, koji je svoje znanje i energiju ulagao u boljitak Srbije, tiho i nenametljivo, uvek diplomatski, umereno i bez teških reči prema političkim protivnicima, čak i kada se oni nisu libili da mu napadaju porodicu, često brutalno i bez ikakvog ljudskog obzira.
Upućujem duboko saučešće porodici, prijateljima i kolegama Branislava Ivkovića. Neka počiva u miru - navodi se u saučešću predsednika Vučića.
BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma
Preporučujemo
"U TOKU RAZGOVORI SA TRI KOMPANIJE" Vučić o NIS-u: Obavestićemo vas u narednih 48 sati
20. 11. 2025. u 10:43
"MISLIM DA JE SVIMA NA ZAPADNOM BALKANU MESTO U EU": Vučić na poslovnoj konferenciji "Building Futures" (VIDEO)
20. 11. 2025. u 09:32 >> 10:24
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)