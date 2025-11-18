BRNABIĆ IZ BRISELA: Nadam se da će danas biti pomaka u otvaranju Klastera 3 za Srbiju

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da danas u Briselu, na poziv evropska komesarka Marte Kos učestvuje na konferenciji o proširenju EU i izrazila uverenje da će to za nas značiti pomak za otvaranje Klastera 3.

- Podsetiću da su već u pet poslednjih godišnjih izveštaja o napretku koje pravi Evropska komisija za Srbiju oni preporučili državama članicama Evropske unije da otvore Klaster 3 sa Srbijom. Mi se borimo i vi ste u pravu, ja sam sada, u Briselu pa skoro svake nedelje. Danas je takođe izuzetno, izuzetno važan dan za naše evropske integracije. Zato što je u Beogradu na sastanku sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ministar spoljnih poslova Nemačke, gospodin Vadeful - rekla je Brnabićeva za Pink, koja u Birselu učestvuje na Forumu o proširenju EU "Zaokruživanje Unije i jačanje naše budućnosti".

Ona je rekla da će se na marginama konferencije videti odnosno imati bilateralni sastanak sa ministrom spoljnih poslova Danske koja trenutno predsedava EU.

Tako da dajemo sve od sebe, borimo se za Srbiju i to bi bio dobar signal, kazala je Brnabićeva.

Ona je dodala da se danas već videla i kratko razgovarala sa generalnom sekretarkom Evropske narodne partije - EPP Doloros Montserat.

- Lepo smo se pozdravili i rekla je čitam sve vaše izveštaje. Sada je i stranka kojoj pripadam, čiji sam ponosni član - SNS, dodatno unapredila komunikaciju sa Evropskom narodnom strankom kojoj pripadamo. Ja želim da zahvalim svima onima koji su se žalili EPP-u na SNS-u, zato što su nam učinili ogromnu uslugu. Poboljšali su komunikaciju između SNS-a i EPP-a, tako da sada, čini mi se, imamo zaista i mnogo bolje odnose. I to je takođe jako, jako dobro za Srbiju, zato što je EPP najjača stranka u okviru Evropskog parlamenta i ono što EPP kaže može da pomogne Srbiji u otvaranju klastera - kazala je Brnabićeva.

Na pitanje koliko možemo da vratimo našim građanima poverenje u EU, s obzirom na to da je bilo nepoverenja jer smo dugo čekali i da li smo sada bliži evropskoj porodici, ona je rekla da misli da smo bliži i da naši građani treba da razumeju da je Srbija u prilično drugačijem položaju od bilo koga drugog sa Zapadnog Balkana.

- Pre svega zato što Srbija dan danas, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, vodi samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku i mi smo rekli da ćemo se pridružiti evropskoj spoljnoj i bezbednosnoj politici postepeno i da ćemo se saglasiti u jednom trenutku kada postanemo članica, ali da do tada Srbija ima svoju spoljnu politiku. Tako da smo mi jedina zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, da jesmo i taj put bi izgledao mnogo drugačije i mnogo brže - rekla je Brnabićeva.

Ona je kazala da je Srbija u tom smislu mnogo drugačija i istakla da je jesmo na evropskom putu.

- I ja mislim da je to najbolji put za Srbiju - navela je Brnabićeva.

Na pitanje da prokomentariše to što je lakše išlo Albaniji koja je otvorila i taj poslednji klaster za pridruživanje i šta zapravo traže od drugih zemalja a šta se traži od nas, Brnabićeva je rekla da treba danas da se bavimo Srbijom i da će se i u Briselu danas boriti za Srbiju.

- Kao što se predsednik Vučić bori danas u Beogradu. Jer ipak, znate kako, ministar spoljnih poslova Nemačke i Nemačka kao takva, ukoliko je uz Srbiju za otvaranje Klastera 3 i ubrzanje evropskih integracija Srbije, to će zaista značiti mnogo. Tako da se nadam da će nam i predsednik ponovo saopštiti neke dobre vesti, ali neće to biti lak posao upravo zbog ovih stvari koje sam rekla - kazala je Brnabićeva.

Što se Albanije tiče, rekla je da će to svakako komentarisati u narednom periodu i da će se truditi da ne bude suviše kritična u tom smislu prema Evropskoj uniji.

- Zato što mislim da je važno da mi promenimo narativ prema Evropskoj uniji i da razumemo nekad i njih malo bolje, kao što se nadam da će i oni nas razumeti malo bolje - kazala je Brnabićeva.

