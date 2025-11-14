"BORIO SAM SE ZA INTERESE NAŠE ZEMLJE" Vučić tri sata razgovarao sa Makronom u Parizu (VIDEO)
BORIO sam se za interese naše zemlje, poručio je predsednik Aleksandar Vučić, nakon trosatnog razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati u Parizu.
- Ukazao sam na sve probleme sa kojima se suočavamo, šta je to što bismo mi mogli više, šta je to čemu se nadamo što bi drugi mogli da nam pomognu. Verujem da ćemo u Francuskoj imati dobrog i iskrenog saveznika u budućnosti. Hvala predsedniku Makronu na podršci Srbiji - ističe predsednik.
Podsetimo, Vučić je sinoć u Parizu sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom imao dug i otvoren razgovor u trajanju od tri sata, čime je predsedniku Vučiću ukazana ogromna čast.
