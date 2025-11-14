BEOGRAD KONAČNO DOBIJA METRO Vučić posle sastanka sa Makronom: Do 15. decembra komercijalni ugovor za prvu liniju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom najavio je da će do 15. decembra sa francuskom kompanijom biti potpisan komercijalni ugovor za izgradnju prve linije metroa.
- Taj posao završavamo da bismo za dve i po ili tri godine imali prvu liniju metroa. Beograd konačno dobija metro - kaže on.
