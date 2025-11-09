"ZAOKRUŽENA POBEDA U SVIH 10 SRPSKIH OPŠTINA" Petković: Ubedljiva pobeda Srpske Liste trijumf je srpske sloge i jedinstva

DIREKTOR Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je ubedljiva pobeda Srpske liste u Klokotu trijumf srpske sloge i jedinstva.

Foto: Printscreen

- Večerašnjom pobedom u drugom krugu lokalnih izbora u Klokotu, zajedno sa ubedljivim trijumfom u prvom krugu u preostalih devet opština sa srpskom većinom, Srpska lista zaokružila je pobedu u svih deset srpskih opština i pokazala da ima nepodeljenu podršku našeg naroda. Što je najvažnije - srpskim opštinama upravljaće srpski gradonačelnici, uz podršku odbornika Srpske liste koji imaju prekopotrebnu većinu u svim lokalnim skupštinama.

Ovaj istorijski rezultat nosi i odgovornost Srpske liste da se još snažnije i odlučnije bori za interese našeg naroda na ovim prostorima i u tome će imati još izraženiju podršku države Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kako bismo zajedno našem narodu osigurali bolju budućnost na ovim prostorima.

Srpski narod ponovo je pokazao da kada smo ujedinjeni i složni, jesmo najjači bedem onima koji našem narodu ne žele ništa dobro. Zato je večerašnja pobeda još značajnija, jer je u vreme velikih političkih turbulencija u Prištini, Srpska lista pokazala nedvosmisleno da ima snažno i čvrsto poverenje srpskog naroda koji je odlučan da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima - izjavio je Petković.