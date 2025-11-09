"SRBIJA ĆE IĆI NAPRED, SVIDELO SE TO NEKOME ILI NE" Moćna poruka predsednika Vučića (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju za nama.
- Dok sumiram nedelju za nama, pripremam se za predstojeće važne razgovore sa međunarodnim partnerima o mogućim strateškim rešenjima za održivo i stabilno snabdevanje naše zemlje energentima.
Želja mi je da svi građani Srbije dočekaju zimu i predstojeće praznike bez oskudice i brige, kako bismo u narednu godinu ušli sa novom nadom i energijom, spremni da ostvarimo zacrtane planove.
Verujem u naš narod i snagu zajedništva. U tome nalazim inspiraciju da svakog dana dam sve od sebe, znajući da svaki razgovor, korak i odluka vode ka sigurnijoj i boljoj budućnosti za sve nas.
Mnogo je onih koji bi se radovali padu naše zemlje, ali Srbija će ići napred, sviđalo se to nekome ili ne. Od tog puta nikada neću odustati, baš kao što ću svim snagama nastaviti da se borim za jedinstvo i slogu naših građana, uprkos svim izazovima, ma koliko veliki i snažni bili - naveo je predsednik Vučić.
BONUS VIDEO - LAŽNA ŽALOST BLOKADERA Godinu dana prave žurke, puštaju muziku, i drže koncerte u prisustvu Hrke
