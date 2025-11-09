ŠTA JE OVO? N1 i Nova izgleda uveli rubriku "Najveći uspesi Aleksandra Vučića"?!?
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na pisanje Nova i N1.
- Šta je ovo - N1 i Nova izgleda uveli rubriku "Najveći uspesi Aleksandra Vučića"?!? Danas prvo vest da su svi aranžmani za egzotične destinacije rasprodati, a potom i vest da se uvodi voz Beograd - Beč zahvaljujući "dugo očekivanoj" liniji Beograd - Budimpešta. Dugo očekivanoj?!? Pa nikada jednu lepu reč nisu imali da kažu za taj "dugo očekivani" projekat kog ne bi bilo da nije bilo vizije i upornosti Aleksandra Vučića! Ponovo je
bio u pravu - biće na kraju da su oni izgradili brzu prugu, uprkos njemu, a ne da su sve uradili da spreče i taj projekat, isto kao i Beograd na vodi, Moravski koridor, Državni data centar, Nacionalni stadion i mnoge druge... Ne znam, možda im se menja uređivačka politika, pa počinju da pišu istinu?? - napisala je Brnabić na društvenoj mreži X.
