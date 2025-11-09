LJILJANA SMAJLOVIĆ DOTUKLA BLOKADERE: Teško će podneti ovaj šamar realnosti (VIDEO)

NOVINARKA i kolumnistkinja Ljiljana Smajlović, bivša dugogodišnja urednica Politike, "patosirala" je blokadere u nekoliko rečenica nakon kojih će se svi oni zavući u mišje rupe.

Smajlovićeva ne samo da je prozrela njihov izvitopereni način funkcionisanja, već ih je i definisala onako kako to niko dosad nije učinila.

- Društveni slojevi koji su ovde pobunjeni... oni možda neće da kažemo to je pobuna elita, ali oni sebe zapravo smatraju elitom čim ove druge smatraju "Ćacijima", prostačinama, seljačinama, bezubim, krezubim itd. Nije bitno jesu li oni elita ili sebe vide ako elitu, oni su besni... - poentirala je Smajlovićeva gostujući u emisiji Uranak na K1.

LJILJANA SMAJLOVIĆ MAESTRALNO DEFINISALA BLOKADERE: "Ovo je pobuna elite koja sve druge smatra seljačinama, ćacijima, krezubima!" pic.twitter.com/iHWuMxA8uY — Detektor laži (@LaziDetektor) November 9, 2025

Potom je ukazala na činjenicu da neki ljudi žive u zabludi da niko ne gleda Informer.

- Ja sam pre neki dan na slavi otkrila da ima ljudi koji uopšte ne znaju da je sada moguće znati koliko je koja televizija gledana, da se u svakom trenutku zna svaki televizor na kom je kanalu... I ljudi to ne znaju, oni misle da su to sve izmišljotine da je Pink gledan, da iko gleda Informer. A ljudi ne samo što gledaju Informer, nego je tu i važna politička činjenica što si mogao da sa N1 odeš na Informer i da vidiš kako oni predstavlju istu stvar. To je krupna politička činjenica u ovoj zemlji - istakla je Smajlovićeva i tako "lupila šamarčinu realnosti" svima onima koji već mesecima pokušavaju da antisrpske lažljive medije poput N1, Danasa i Nove, predstave kao nekakve elitne novinarske gromade, a u stvari su sve suprotno tome.

Pogledajte kako je to još objasnila Smajlovićeva.

LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Neki ljudi žive u zabludi da niko ne gleda Informer, ti ljudi veruju mediju koji im nikad nije saopštio da je policija bila udarana letvama pre nego što je reagovala!"



Ljiljana Smajlović:



"Lično sam se uverila da postoje ljudi koji žive u zabludi da niko ne… pic.twitter.com/tpCBjRVEsZ — Detektor laži (@LaziDetektor) November 8, 2025

Čuvena novinarka je komentarisala i prošlonedeljni organizovani odlazak srednjoškolaca, među kojima je bilo mnogo maloletnika, kod Dijane Hrke, majke mladića Stefana Hrke koji je stradao u tragediji u Novom Sadu. Kako je istakla Smajlovićeva, u pitanju je čista "zloupotreba dece".

- Vi sad kažete kako prilaze srednjoškolci Dijani Hrki. Pa koliko sam ja razumela oni su dobili mejlom anketu. Zamislite da vi dobijete mejlom anketu sa pitanjem: "Da li ste za to da podržite majku koja je izgubila dete". Pa sigurno biste odgovorili sa: "Da". Svako dete će da odgovori tako - naglasila je ona.

ORGANIZOVANI ODLAZAK SREDNJOŠKOLACA KOD DIJANE HRKE JE ZLOUPOTREBA DECE!



Ljiljana Smajlović:



"Vi sad kažete kako prilaze srednjoškolci Dijani Hrki. Pa koliko sam ja razumela, oni su dobili mejlom anketu. Zamislite da vi dobijete mejlom anketu sa pitanjem "da li ste za to da… pic.twitter.com/vxnlvD9iJh — Detektor laži (@LaziDetektor) November 8, 2025

Ljiljana Smajlović je ocenila i da je mirno obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, 1. novembra, samo bilo uvod u nasilje u danima posle. Time je raskrinkala na šta su sve spremni blokaderi.

MIRNO OBELEŽAVANJE GODIŠNJICE U NOVOM SADU JE BILO SAMO UVOD U NASILJE U DANIMA POSLE!



Ljiljana Smajlović:



"Situacija u zemlji se dramatično pogoršala POSLE 15. marta kada tog dana nije pala vlast a onda je neko rekao "čekajte, moramo da krenemo na malo radikalnije metode".… pic.twitter.com/um5X4hSjkj — Detektor laži (@LaziDetektor) November 8, 2025

Takođe, osvrnula se i na napade blokadera na račun skupa antiblokadera ispred Skupštine Srbije i jednom rečenicom zapušila usta svima onima koji poslednjih dana ruše sopstvenu zemlju.

IZJAVA ZBOG KOJE ĆE BLOKADERI SEĆI VENE: "VIŠE VERUJEM PROCENAMA MUP-a NEGO ARHIVU JAVNIH SKUPOVA!"



Ljiljana Smajlović o proceni policije da je ispred Skupštine na antiblokaderskom skupu i dočeku Srba bilo oko 47.500 građana, a na skupu blokadera 2.600, dok opozicioni tzv. Arhiv… pic.twitter.com/ozTkBp1r3o — Detektor laži (@LaziDetektor) November 8, 2025