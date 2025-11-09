LJILJANA SMAJLOVIĆ DOTUKLA BLOKADERE: Teško će podneti ovaj šamar realnosti (VIDEO)
NOVINARKA i kolumnistkinja Ljiljana Smajlović, bivša dugogodišnja urednica Politike, "patosirala" je blokadere u nekoliko rečenica nakon kojih će se svi oni zavući u mišje rupe.
Smajlovićeva ne samo da je prozrela njihov izvitopereni način funkcionisanja, već ih je i definisala onako kako to niko dosad nije učinila.
- Društveni slojevi koji su ovde pobunjeni... oni možda neće da kažemo to je pobuna elita, ali oni sebe zapravo smatraju elitom čim ove druge smatraju "Ćacijima", prostačinama, seljačinama, bezubim, krezubim itd. Nije bitno jesu li oni elita ili sebe vide ako elitu, oni su besni... - poentirala je Smajlovićeva gostujući u emisiji Uranak na K1.
Potom je ukazala na činjenicu da neki ljudi žive u zabludi da niko ne gleda Informer.
- Ja sam pre neki dan na slavi otkrila da ima ljudi koji uopšte ne znaju da je sada moguće znati koliko je koja televizija gledana, da se u svakom trenutku zna svaki televizor na kom je kanalu... I ljudi to ne znaju, oni misle da su to sve izmišljotine da je Pink gledan, da iko gleda Informer. A ljudi ne samo što gledaju Informer, nego je tu i važna politička činjenica što si mogao da sa N1 odeš na Informer i da vidiš kako oni predstavlju istu stvar. To je krupna politička činjenica u ovoj zemlji - istakla je Smajlovićeva i tako "lupila šamarčinu realnosti" svima onima koji već mesecima pokušavaju da antisrpske lažljive medije poput N1, Danasa i Nove, predstave kao nekakve elitne novinarske gromade, a u stvari su sve suprotno tome.
Pogledajte kako je to još objasnila Smajlovićeva.
Čuvena novinarka je komentarisala i prošlonedeljni organizovani odlazak srednjoškolaca, među kojima je bilo mnogo maloletnika, kod Dijane Hrke, majke mladića Stefana Hrke koji je stradao u tragediji u Novom Sadu. Kako je istakla Smajlovićeva, u pitanju je čista "zloupotreba dece".
- Vi sad kažete kako prilaze srednjoškolci Dijani Hrki. Pa koliko sam ja razumela oni su dobili mejlom anketu. Zamislite da vi dobijete mejlom anketu sa pitanjem: "Da li ste za to da podržite majku koja je izgubila dete". Pa sigurno biste odgovorili sa: "Da". Svako dete će da odgovori tako - naglasila je ona.
Ljiljana Smajlović je ocenila i da je mirno obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, 1. novembra, samo bilo uvod u nasilje u danima posle. Time je raskrinkala na šta su sve spremni blokaderi.
Takođe, osvrnula se i na napade blokadera na račun skupa antiblokadera ispred Skupštine Srbije i jednom rečenicom zapušila usta svima onima koji poslednjih dana ruše sopstvenu zemlju.
Preporučujemo
SERGEJ TRIFUNOVIĆ POKAZAO SRAMNO LICE: Gledajte kako vređa policiju (VIDEO)
09. 11. 2025. u 10:51 >> 10:58
POTPUNI RAT IZMEĐU BLOKADERA: Kavčić pretio batinama Suzani Trninić (FOTO)
08. 11. 2025. u 21:34
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
STRAVIČAN SNIMAK: Piton od šest metara mu se obmotao oko vrata - povukao ga u vodu sa čamca (VIDEO)
INCIDENT se dogodio na ostrvu Borneo u Indoneziji tokom rečnog putovanja.
09. 11. 2025. u 09:25
Komentari (0)