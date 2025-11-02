"ORGANIZATORI BLOKADA U KONTAKTU SA PREDSTAVNICIMA AMERIČKE AMBASADE" Vučić: Država Srbija će ostati samostalna i nezavisna
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer posle napada blokadera na Ćacilend.
Pita šta su blokaderi razgovarali i dogovarali sa službenicima američke ambasade i što baš sa njima.
- Smeta im Pionirski park i Ćacilend jer okupljeni tamo ne razgovaraju sa predstavnicima stranih ambasada. Nema tu velike filozofije. Zato je Ćacilend trn u oku, a Pionirski park simbol slobode - tvrdi Vučić.
Kaže da su organizatori blokada u kontaktu sa predstavnicima američke ambasade u Beogradu.
- Država Srbija će ostati samostalna i nezavisna. Ljudi mogu mirno da spavaju. Ništa blokaderi i siledžije neće moći da urade. Pozivam ih da razumeju da se u politici pobeđuje na izborima, a pristojnu Srbiju pozivam da ne uzvraća istom merom. Za nas su oni ljudi, braća i sestre - naveo je on.
Preporučujemo
NIKO VIŠE NE VERUJE U LAŽI BLOKADERA Vučić: Jedan mladić u Ćacilendu teško povređen
02. 11. 2025. u 21:52
VUČIĆ OPTUŽIO STRANCE ZA HAOS U BEOGRADU: Znali smo da će blokaderi napasti Ćacilend
02. 11. 2025. u 21:52
NEKO ŽELI NASILjE PO SVAKU CENU Vučić: Oni su pucali na Milana Bogdanovića
02. 11. 2025. u 21:47
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)