"ORGANIZATORI BLOKADA U KONTAKTU SA PREDSTAVNICIMA AMERIČKE AMBASADE" Vučić: Država Srbija će ostati samostalna i nezavisna

В. Н.

02. 11. 2025. u 22:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer posle napada blokadera na Ćacilend.

Foto Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Pita šta su blokaderi razgovarali i dogovarali sa službenicima američke ambasade i što baš sa njima.

- Smeta im Pionirski park i Ćacilend jer okupljeni tamo ne razgovaraju sa predstavnicima stranih ambasada. Nema tu velike filozofije. Zato je Ćacilend trn u oku, a Pionirski park simbol slobode - tvrdi Vučić.

Kaže da su organizatori blokada u kontaktu sa predstavnicima američke ambasade u Beogradu.

- Država Srbija će ostati samostalna i nezavisna. Ljudi mogu mirno da spavaju. Ništa blokaderi i siledžije neće moći da urade. Pozivam ih da razumeju da se u politici pobeđuje na izborima, a pristojnu Srbiju pozivam da ne uzvraća istom merom. Za nas su oni ljudi, braća i sestre - naveo je on.

