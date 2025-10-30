SLOVENAČKI POLITIČAR ZMAGO JELINČIČ: Sankcije su pucanj u evropsko koleno, a Kosovo ne može biti država
ZMAGO Jelinčič Plemeniti rođen je 7. januara u Mariboru (tadašnja Jugoslavija). Potekao je iz porodice boraca NOR-a: otac Radovan bio je zatočen u italijanskom koncentracionom logoru Gonars, a majka Lea u nemačkom Ravensbriku.
Studije je započeo na Farmaceutskom fakultetu u Ljubljani, a diplomu stekao na fakultetu u Skoplju, već kao poslanik u parlamentu Republike Slovenije. Magistrirao je na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu i 1992. godine ušao u slovenački parlament. Kao poslanik i predsednik Slovenačke nacionalne stranke tokom bombardovanja SR Jugoslavije lično je vozio lekove u beogradsku bolnicu „Dragiša Mišović“ i uputio pismo državnom vrhu: „Srpski narode, ne posustajte!“ Do danas je sa dva prekinuta mandata, bio poslanik, a sada se ponovo sprema za ulazak u parlament na izborima u martu naredne godine.
Pre politike vodio je privatnu firmu „Skupljanje i prerada lekovitog bilja“, a proizvode je plasirao širom Jugoslavije i u evropskim zemljama. Ima ispit za sportskog pilota, ronilac je, a osam godina igrao je balet u Slovenskom narodnom gledališču – Opera i balet u Ljubljani. U privatnom životu ima sina od 45 godina iz prvog braka i dve ćerke od 18 i 21 godinu iz drugog braka. Živi u Ljubljani, a kuću ima i u Kopru, uz more.
Kako komentarišete politiku sankcija EU prema Rusiji? Da li su te mere efikasne ili više štete državama članicama nego Rusiji?
Zmago Jelinčič: – Sankcije koje EU uvodi Ruskoj Federaciji najlošije su upravo za Evropu. Od njih profitiraju samo određeni političko-privredni krugovi koji preko krize žele da pojačaju kontrolu u evropskim zemljama. Privredni rast pada, socijalni i ekonomski sistemi se raspadaju, a ceh plaćaju građani.
Rusiju te mere pogađaju minimalno. Iskoristila je situaciju da reorganizuje sopstvene resurse i produbi saradnju sa zemljama BRIKS-a, pa joj evropsko tržište i određeni evropski proizvodi više nisu neophodni. U Evropi se, međutim, snažno oseća manjak ruskih energenata, čija cena raste. Iza toga stoje Sjedinjene Države koje na silu prodaju sopstvene energente po trostruko višim cenama.
Zato kažem – sankcije EU su pucanj u sopstveno koleno. One Rusima nanose malo štete, dok evropsku industriju i stanovništvo ozbiljno pogađaju. Sankcije će pasti kada padne Ukrajina – izvor novca za pojedine briselske birokrate, evropsku vojnu industriju i, pre svega, za Ameriku koja tako učvršćuje dominaciju u raspadajućoj zapadnoj Evropi.
Kako vidite poziciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića? Da li uspeva da balansira između Istoka i Zapada?
Z. J: – Za sada uspeva da balansira, ali smatram da to neće moći još dugo. Sistem koji je nekada imao maršal Tito danas više ne funkcioniše, njegove okolnosti i stajališta bili su drugačiji od današnje pozicije predsednika Vučića.
Treba znati da saradnja sa EU – odnosno sa vodećima u EU, Nemačkom, Francuskom i Velikom Britanijom – uglavnom počiva na njihovoj dominaciji nad Srbijom. Da Srbija nema podršku Rusije, dogodilo bi se isto što i kada su te sile, uz Ameriku, priznale takozvanu državu Kosovo. Kada se u slovenačkom parlamentu glasalo o priznanju tzv. Kosova, Slovenačka nacionalna stranka bila je jedina koja je glasala protiv.
Pozicija Vučića na međunarodnoj sceni ima značaj sve dok Srbija održava dobre odnose sa Ruskom Federacijom i Kinom. Po mom mišljenju, tu saradnju treba dodatno ojačati.
Vaš stav o statusu Kosova i Metohije. Da li bi međunarodna zajednica, uključujući Sloveniju, trebalo da preispita priznanje Kosova?
Z. J: – Kosovo i Metohija ne mogu biti sopstvena država – to je ukradena srpska zemlja. Istorijske činjenice jasno pokazuju čija je to teritorija. Zato ni ja ni Slovenačka nacionalna stranka nikada nećemo pristati na formulaciju Kosova kao nezavisnog entiteta.
U nekim evropskim zemljama već se čuju glasovi da je priznanje tzv. države Kosovo bila greška, jer se politička situacija u Evropi menja. Međunarodna zajednica mora da preispita te stavove; inače će taj presedan podstaći i druge da traže sličan put, čega se Evropa boji. Problem su pre svega Englezi, Francuzi i Nemci, iako na tzv. Kosovu postoji i američki Bondstil, koji se, po mojim saznanjima, postepeno smanjuje. Evropi su potrebni kosovski resursi, posebno rudna bogatstva kojih nema dovoljno.
Nažalost, srpska politika u prethodnim vremenima često nije bila dorasla evropskim „temama“ ili je pak, u pitanju bio prljav biznis.
Šta bi Slovenija i Srbija trebalo da urade da poboljšaju međusobne odnose?
Z. J: – Najpre, da na prava mesta postave prave ljude – posebno u diplomatiji. Nikako ne bismo smeli da slušamo glasove tipa Tanja Fajon i Drago Kos, koji samo odražavaju evropske stavove u nameri da se Srbija oslabi i pretvori u novu EU koloniju. Slovenačka vlast pravi velike greške, jer u Beograd šalje nekompetentne ljude, nešto slično dešava se i sa srpske strane.
Umesto da srpska strana traži kontakte koji su naklonjeni i poštuju Srbiju, veze se često prave preko „biznismena“ sumnjive pozadine. Srbi u Sloveniji takođe bi trebalo da promisle za koga su glasali i za koga će glasati, kako bi u parlament ušao čovek koji će zastupati njihove stavove. To se do sada nije dešavalo, pa zato ni rezultat nije povoljan.
Piše: mr Jasmina Dragutinović
BONUS VIDEO - Pešacima sa KiM pridružili se i meštani Raške i Kraljeva u koloni: Ori se “Ja sam momče sa Kosova”
Preporučujemo
MOĆNA VUĆIĆEVA PORUKA: Pobeđuju oni koji vole Srbiju
30. 10. 2025. u 16:10
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)