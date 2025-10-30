uživoVUČIĆ NA OTVARANJU GENERALNE KONFERENCIJE UNESKO-A: Ponosni smo na bogatstvo naše zemlje kulturnim, istorijskim i prirodnim nasleđem
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić danas u Samarkandu učestvuje na 43. sednici Generalne konferencije UNESKO-a (UNESCO - Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu).
Vučić na otvaranju Generalne konferencije UNESKO-a
Predsednik Vučić učestvovao je na otvaranju 43. zasedanja Generalne konferencije UNESKO-a.
- Srbija je ponosna što je od samog početka aktivna članica prestižne UNESKO porodice. Ponosni smo na bogatstvo naše zemlje kulturnim, istorijskim i prirodnim nasleđem, a koje je u velikoj meri prepoznato i uvršteno na UNESKO listu svetske baštine. Na to ne gledamo samo kao na priznanje naše bogate istorije i tradicije, već i kao na veliku odgovornost i obavezu da naše kulturno nasleđe čuvamo, štitimo i negujemo za buduće generacije.
Srbija će, kao i do sada, nastaviti da pruža konstruktivan doprinos i učiniće sve da UNESKO očuva svoj osnovni mandat izgradnje i očuvanja mira kroz obrazovanje, nauku, kulturu i komunikacije - istakao je predsednik.
Vučić se sastao sa Pelegriniijem
Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, tokom 43. zasedanja Generalne konferencije Uneska.
- Prijateljski i sadržajan razgovor sa predsednikom Pelegrinijem u Samarkandu. Pred tema kao što su nove tehnologije, obrazovanje i kulturno nasleđe, koje dominiraju na ovogodišnjoj Generalnoj konferenciji, razmenili smo mišljenja i o daljem jačanju ukupnih bilateralnih odnosa Srbije i Slovačke, sa posebnim akcentom na saradnju u oblasti energetike, ekonomskog razvoja i zajedničkog doprinosa stabilnosti i prosperitetu regiona. Razgovarali smo i o položaju slovačke manjine u Srbiji i doprinosu koji ona daje odnosima dveju zemalja.
Posebno zahvalan Slovačkoj na principijelnoj i kontinuiranoj podršci našem teritorijalnom integritetu i evropskom putu. Naglasio sam važnost međusobnog poverenja i saradnje u suočavanju sa savremenim izazovima, kako u regionu, tako i na globalnom nivou, kao i potrebu da kroz zajedničke inicijative doprinesemo boljem životu građana obe zemlje.
Srbija i Slovačka su prijateljske zemlje koje povezuje iskreno razumevanje i zajednička vizija mira, napretka i stabilnosti u Evropi. Uveren sam da će današnji razgovor dodatno osnažiti to partnerstvo i otvoriti nove mogućnosti za buduće projekte od obostranog interesa. Iskoristio sam ovu priliku i da pozovem predsednika Pelegrinija da poseti Srbiju, što je on prihvatio - objavio je Vučić na Instagramu.
Vučić stigao u Samarkand
Predsednik Aleksandar Vučić stigao je danas u Samarkand gde će kasnije učestvovati na 43. sednici Generalne konferencije UNESKO-a (UNESCO - Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu).
Na aerodormu su ga dočekali Abdula Aripov predsednik Vlade Uzbekistana, Očilbaj Ramatov i zamenik predsednika Vlade Uzbekistana, Adiz Bobojev gradonačelnik Samarkanda.
U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i ministar kulture Nikola Selaković.
Događaj će biti održan u kongresnom centru "Put svile" u Samarkandu, a ovo je prvi put posle više od 40 godina, da se zasedanje Generalne konferencije UNESKO-a održava van Pariza, što za Uzbekistan predstavlja veliki međunarodni događaj i priznanje za njihovu kulturnu ulogu. Domaćinstvo ovako velikog međunarodnog foruma u Samarkandu naglašava posvećenost Uzbekistana vrednostima UNESKO-a i njegovu aktivnu ulogu u promociji globalnog dijaloga za mir, međusobno razumevanje i održivi napredak. Izbor Samarkanda, jednog od najstarijih i najveličanstvenijih gradova na svetu, dodaje poseban simbolički značaj, odražavajući visok nivo međunarodnog poverenja u Uzbekistan i njegov rastući globalni ugled.
Događaj će obuhvatiti više od 150 događaja koji se bave ključnim pitanjima u obrazovanju, nauci, kulturi, ekologiji, tehnologiji i komunikacijama. U fokusu ovogodišnjeg zasedanja su teme digitalne transformacije i primene veštačke inteligencije u zaštiti kulturne baštine, obrazovanje za održivi razvoj, uloga mladih u klimatskim akcijama, kao i promocija rodne ravnopravnosti.
Zasedanju će prisustvovati delegacije iz više od 200 zemalja i međunarodnih organizacija, među kojima su, pored predsednika Vučića, predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev, predsednik Slovačke Peter Pelegrini, generalna direktorka UNESKO Odri Azulej i drugi ugledni gosti. Generalna konferencija UNESKO, 43. po redu, održava se od 30. oktobra do 13. novembra, a tokom dvonedeljnog zasedanja biće usvojeni ključni dokumenti koji određuju budžet i program rada UNESKO za naredni period, a države članice biraće i članove izvršnog odbora. Očekuje se da će novi šef organizacije biti imenovan tokom zasedanja u Samarkandu. Osnovan 1945. godine, UNESKO je specijalizovana agencija UN čiji je cilj promocija mira i bezbednosti kroz međunarodnu saradnju u obrazovanju, nauci, kulturi i komunikacijama.
(Tanjug)
