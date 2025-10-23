Politika

DANAS U PODNE: Predsednik Vučić na dodeli rešenja ženama preduzetnicama dobitnicama sredstava

V.N.

23. 10. 2025. u 07:02

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na svečanoj dodeli rešenja ženama preduzetnicama dobitnicama sredstava po programu podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2025. godini.

Foto: Tanjug

Svečana dodela biće održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 12.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.

