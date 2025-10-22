Politika

SNIMAK KADA JE BLOKADER UPUCAO OBIČNOG ČOVEKA: Pogledajte jezivu scenu kada puca na oca dvoje dece (VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2025. u 14:00

BLOKADER Vladan Anđelković izvršio je jeziv teroristički akt kada je pucao u običnog čoveka koji se nalazio u Ćacilendu, a potom i spalio šator.

СНИМАК КАДА ЈЕ БЛОКАДЕР УПУЦАО ОБИЧНОГ ЧОВЕКА: Погледајте језиву сцену када пуца на оца двоје деце (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Jeziv trenutak kada blokader puca na običnog čoveka pogledajte na priloženom video-snimku:

Blokader je upucao Milana Bogdanovića koji ima dvoje dece.

- Njegova ćerka je student i znam koliko je patila što ne može da završi studije zbog besmislenih blokada koje su blokaderi organizovali. Pa se zaposlila sa srednjom stručnom školom u Studentskom centru - rekao ej Vučić.

