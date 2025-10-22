Politika

VLADAN ANĐELKOVIĆ IZVRŠIO UŽASAN TERORISTIČKI AKT: Vučić o blokaderu koji je pucao u Ćacilendu (VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2025. u 13:07

DANAS ispred Narodne skupštine Anđelković Vladan (1955), sa prebivalištem u opštini Stari grad, izvršio je užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, izazvao je opštu opasnost.

Foto: Printskrin

Ovo je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare nakon što je blokader pucao u Ćacilendu na čoveka koji se tamo nalazio. 

- Reč je o licu koje je želelo da uđe u šator i vidi šta radi napadač, koji je poneo kantu benzina. Niko nije povređen od plinske boce, već je direkton pogođen iz pištolja. Milan Bogdanović se nalazi na operacionom stolu. Čim okolnosti budu dozvolile mi ćemo ga posetiti - rekao je Vučić.

