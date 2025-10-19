SVEČLJA SLAGAO, PONOVO: NATO odbacio tvrdnje da su srpski dronovi ušli u vazdušni prostor tzv. Kosova
ZAMENICA generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska odbacila je tvrdnje privremenih prištinskih institucija da je Srbija dronovima povredila vazdušni prostor tzv. Kosova.
Ona je u intervjuu za Kljan Kosova rekla da je KFOR zadužen za praćenje vazdušnog prostora nad tom teritorijom i istakla da nije bilo bezbednosnih pretnji u tom pogledu (dronova).
Ocenila je da je „korisno“ što nema bezbednosnih pretnji.
Prošlog meseca je ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjaj Svečlja izneo tvrdnje da je Srbija navodno narušila vazdušni prostor tzv. Kosova.
Tanjug
