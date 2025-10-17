ĆUTANJE 16 MINUTA NE POSTOJI NIGDE U PRAVOSLAVLJU Vučić o blokaderima: To su neki paganski, neki satanistički običaji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je poručio da praksa od 16 minuta nema nikakve veze sa tradicijom i običajima Srbije.
- Što se tiče 1. novembra, dan kao i svi drugi, osim što će oni ljudi koji su verujući, otići će u crkvu, zapaliti sveću i ponašati se odgovorno prema porodicama stradalih.
Oni koji nisu odgovorni imaće različite, neki paganske, neki satanističke običaje da to obeleže. Pre svega mislim na blokadere. Kao što vidite, to su radili sve vreme. Ništa od naših običaja nije izmišljenih 16 minuta na ulici - to ne postoji u Srbiji, to ne postoji u pravoslavlju. To je, Bog zna odakle, zarad obojenih revolucija izmišljeno - rekao je predsednik Vučić.
- Ali ljudi ne moraju da brinu. Možda tog 1. novembra budu organizovani veći skupovi na nekom drugom mestu, ili mnogo veći - rekao je predsednik.
