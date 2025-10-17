Politika

ĆUTANJE 16 MINUTA NE POSTOJI NIGDE U PRAVOSLAVLJU Vučić o blokaderima: To su neki paganski, neki satanistički običaji

V.N.

17. 10. 2025. u 19:49

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je poručio da praksa od 16 minuta nema nikakve veze sa tradicijom i običajima Srbije.

ЋУТАЊЕ 16 МИНУТА НЕ ПОСТОЈИ НИГДЕ У ПРАВОСЛАВЉУ Вучић о блокадерима: То су неки пагански, неки сатанистички обичаји

Foto: Printskrin

- Što se tiče 1. novembra, dan kao i svi drugi, osim što će oni ljudi koji su verujući, otići će u crkvu, zapaliti sveću i ponašati se odgovorno prema porodicama stradalih.

Oni koji nisu odgovorni imaće različite, neki paganske, neki satanističke običaje da to obeleže. Pre svega mislim na blokadere. Kao što vidite, to su radili sve vreme. Ništa od naših običaja nije izmišljenih 16 minuta na ulici - to ne postoji u Srbiji, to ne postoji u pravoslavlju. To je, Bog zna odakle, zarad obojenih revolucija izmišljeno - rekao je predsednik Vučić.

- Ali ljudi ne moraju da brinu. Možda tog 1. novembra budu organizovani veći skupovi na nekom drugom mestu, ili mnogo veći - rekao je predsednik.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana