VUČIĆ O SUSRETU TRAMPA I PUTINA U MAĐARSKOJ: Srećan sam što je Orban dobio mogućnost da organizuje najvažniji samit u istoriji 21. veka

В.Н.

17. 10. 2025. u 18:50

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na susret Putina i Trampa u Mađarskoj.

ВУЧИЋ О СУСРЕТУ ТРАМПА И ПУТИНА У МАЂАРСКОЈ: Срећан сам што је Орбан добио могућност да организује најважнији самит у историји 21. века

Foto: Printskrin

- Biću u ponedeljak popodne sa Orbanom u Budimpešti. Razgovaraćemo na sve važne teme od energetike do svakovrsne saradnje. Ja sam mnogo srećan što je Orban dobio mogućnost da organizuje najvažniji samit u istoriji 21. veka između Trampa i Putina. I kao prijatelj Orbana i Mađarske sam srećan zbog toga. 

- Na stolu je mnogo više nego priča o Ukrajini. Zato Vladimir Putin planira da objasni zašto planira da se postigne neka vrsta sporazuma. Stvari će makar kratkoročno biti nešto bolje. - rekao je Vučić. 

