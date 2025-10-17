VUČIĆ O SUSRETU TRAMPA I PUTINA U MAĐARSKOJ: Srećan sam što je Orban dobio mogućnost da organizuje najvažniji samit u istoriji 21. veka
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na susret Putina i Trampa u Mađarskoj.
- Biću u ponedeljak popodne sa Orbanom u Budimpešti. Razgovaraćemo na sve važne teme od energetike do svakovrsne saradnje. Ja sam mnogo srećan što je Orban dobio mogućnost da organizuje najvažniji samit u istoriji 21. veka između Trampa i Putina. I kao prijatelj Orbana i Mađarske sam srećan zbog toga.
- Na stolu je mnogo više nego priča o Ukrajini. Zato Vladimir Putin planira da objasni zašto planira da se postigne neka vrsta sporazuma. Stvari će makar kratkoročno biti nešto bolje. - rekao je Vučić.
