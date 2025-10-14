FORUM PRAVNIKA SRBIJE: Nedopustivo mešanje Zagorke Dolovac u izbor članova VST-a

FORUM pravnika Srbije izdao je Saopštenje povodom nedopustivog mešanja Zagorke Dolovac u izbor članova VST-a. Saopštenje prenosimo u celosti.

Zabrinjavajuća je odluka Izborne komisije VST-a u kojoj je navedeno da javni tužioci mogu predlagati kandidate za izborne članove VST-a isključivo na kolegijumima javnih tužilaštava u kojima su izabrani, a ne upućeni, što je suprotno Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima koji proposuje da Kolegijum, osim glavnog javnog tužioca i ostalih javnih tužilaca, čime i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo. Ovim je Izborna komisija mimo svojih ovlašćenja izmenila odredbu Pravilnika iako nema ovlašćenje da menja ili tumači njegove odredbe. Očigledno je da se iza ove odluke nazire uticaj Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, što dodatno potvrđuje postojanje koordinisanih aktivnosti usmerenih ka kontrolisanju izbornog procesa i ograničenju javnih tužilaca u predlaganju kandidata.

Prema navodima više medija, Zagorka Dolovac je usmenim nalozima zabranila javnim tužilaštvima održavanje kolegijuma i predlaganje kandidata za izbor novog saziva VST-a pre 13. oktobra, čime je direktno uticala na postupak izbora suprotno članu 6. Zakona o javnom tužilaštvu koji zabranjuje svaki oblik neprimerenog uticaja, pa i od strane Vrhovnog javnog tužioca.

Očigledno je zabrana održavanja kolegijuma doneta sa namerom da se onemogući drugim javnim tužiocima moguća kandidatura i podrška od strane kolega. Cilj takvog postupanja jeste stvaranje prostora za favorizovanje jednog, unapred određenog kandidata, koji bi bio neformalno predložen od strane Zagorke Dolovac, a po naredbi podržan od strane drugih javnih tužilaca.

U ovom slučaju postoji dvostruki uticaj Zagorke Dolovac na izborni proces, sa jedne strane u svojstvu Vrhovnog javnog tužioca, a sa druge kao člana VST-a po položaju, što dodatno pojačava sumnju u zakonitost i nepristrasnost celokupnog postupka. Takvim pritiskom, Izborna komisija VST-a donela je odluku suprotnu Pravilniku, kojom se upućenim tužiocima zabranjuje da učestvuju u predlaganju kandidata na kolegijumima tužilaštva u koje su upućeni.

Forum pravnika Srbije smatra da je nedopustivo da se izbori za novi saziv Visokog saveta tužilaštva sprovode pod pritiskom bilo kog pojedinca, a pogotovo Vrhovnog javnog tužioca. S toga, pozivamo Visoki savet tužilaštva da hitno reaguje, i osudi mešanje Vrhovnog javnog tužioca u izborni proces, poništi odluke Izborne komisije donete pod uticajem ili u suprotnosti sa tužilačkim propisima, te obezbedi da izborni proces bude sproveden u skladu sa zakonom.