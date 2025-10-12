Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije. Biračka mesta su otvorena u 7 sati, a birači će moći da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19 časova.

Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata. Izborna kampanja počela je 13. septembra i završava se neposredno pre otvaranja biračkih mesta, u 6.59.

Na KiM su u 7 časova počeli lokalni izbori na kojima građani biraju predstavnike u 38 opština. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova.

Prema najavama Centralne izborne komisije (CIK), na teritoriji Kosova otvara se 938 biračkih centara i 2.625 biračkih mesta, a pravo glasa ima 2.025.105 birača, javlja Kosovo online.

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od institucija u Prištini.

Na glasačkim mestima dobijaće se dva listića: jedan žute boje, koji je za izbor predsednika opštine i drugi plavi, na kome će biti nazivi političkih subjekata koji učestvuju na izborima za skupštine opština.

Za učešće na izborima sertifikovano je ukupno 93 politička subjekta - 32 političke partije, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata.

Predstavnici srpskih partija takmiče se za gradonačelnike u deset većinski srpskih i jednoj većinski albanskoj opštini.

Na izborima za skupštine opština srpske stranke imaju kandidate za odbornike u deset većinski srpskih i devet većinski albanskih opština. Ukupno učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa.

Na izborima učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa, a najjača srpska stranka u Pokrajini, Srpska lista, na izbore izlazi pod brojem 170.

Predstavnici Srpske liste tokom kampanje su isticali da su predstojeći izbori sudbonosni za Srbe na KiM i da Srbi na njima moraju da pokažu jedinstvo i pruže podršku Srpskoj listi, da" olovkom smene albanske nelegitimne gradonačelnike" i da opštine na severu KiM vrate u svoje ruke, a potvrde pobede u šest opština južno od Ibra.

Predstavnici Kancelarije za KiM više puta su ukazali da su predstojeći lokalni izbori od suštinskog značaja za opstanak Srba na KiM i pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić takođe je pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu na lokalne izbore i glasaju za Srpsku listu, stranku koja je, kako je istakao, jedina koja zastupa interese srpskog naroda.

Na apel Srba sa Kosova i Metohije, Republika Srbija pozvala je i interno raseljena lica iz južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima.

Priština je, kao i pred parlementarne izbore, održane 9. februara, na više načina pokušala da onemogući učešće Srpske liste na lokalnim izborima. CIK je overila prijavu Srpske liste tek nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke prihvatio žalbu te stranke, a vrhovni sud odbacio žalbu članova CIK-a iz Samoopredeljenja.

Nezavisna komisija za medije u Prištini zabranila je emitovanje predizbornog spota Srpske liste.

Predstavnici Srpske liste istakli su da je reč o pritisku usmerenom na tu stranku kako bi se obeshrabrila da na lokalnim izborima odnese pobedu.

Pred ove izbore, sa problemima su se suočili i srpski mediji, pošto CIK u prvoj grupi medija koji su dobili akreditacije za izveštavanje sa izbora nije odobrio akreditaciju nijednom srpskom mediju, na zahtev člana CIK-a iz Samoopredeljenja.

Akreditacije 28 medijskih kuća za praćenje izbora na KiM, među njima i RTS-u, odobrene su tek nakon novog sastanka CIK-a.

Prethodni redovni lokalni izbori na KiM održani su 17. oktobra 2021. godine, a 23. aprila 2023. održani su vanredni lokalni izbori u četiri opštine na severu, nakon što su u novembru 2022. predstavnici Srba napustili privremene institucije zbog jednostranih i eskalatornih poteza Prištine i nepoštovanja sporazuma. Te vanredne izbore na severu KiM Srbi su bojkotovali, a izlaznost na njima je bila manja od 3,5 odsto.

Na čelo opština na severu KiM u kojima su Srbi većina došli su gradonačelnici Albanci, koji su u zgrade opština ušli uz pomoć tzv. kosovske policije.

Za vreme dok su oni bili na čelu lokalnih samouprava, na severu KiM iseljene su srpske institucije iz zgrada u kojima su radile, izmenjeni nazivi ulica, uklonjene table sa nazivima naselja na ćirilici i postavljene table gde su nazivi prvo na albanskom jeziku, a potom na latinici.

Pre nekoliko dana u severnom delu Kosovske Mitrovice uklonjen je i znak "Volim Kosovsku Mitrovicu" i postavljen novi na kojem piše samo "Mitrovica", uz srce zelene boje.

Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098, od kojih na Kosovu i Metohiji 2.025.105, a van Kosova i Metohije 43.993.

Izbori će biti organizovani u 938 biračkih centara sa ukupno 2.625 biračkih mesta, od čega 910 biračkih centara za redovno glasanje sa 2.571 biračkim mestom i 38 biračkih centara za uslovno glasanje sa 54 biračka mesta.

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od privremenih institucija u Prištini.

