RAZOČARAVAJUĆA VEST IZ RUSIJE ZA SRBIJU Gas nam ponudili samo do Nove godine - Vučić otkrio kakva se poruka krije iza toga

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ispričao je da nam je iz Moskve stigla loša vest oko gasa.

- Naš je posao da gledamo živote ljudi, da ne narušavamo osnovne temelje, principe prava i pravde. Možda je Dubravka oštrije nastupila nego što bi trebalo, jer ima još prostora za razgovore. Ja ću u ponedeljak sa Đukovim izneti neke od naših ideja za koje smatram da su povoljne za rusku stranu. Da li će Rusi prihvatiti ili ne, nisam siguran. Važno je da i ljudi saznaju koliko je Srbija fer prema našim ruskim prijateljima.

Podseća da je on lično imao pozive od Šarla Mišela da ukinemo linije ka Rusiji, da nismo uveli sankcije Rusiji.

Predsednik kaže da je juče razgovarao sa direktorom Bajatovićem koji je bio u Sankt Petersburgu i da nemamo drugu rafineriju.

- Stiže druga vest iz Moskve, da su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine. Ja sam rekao da je to razočaravajuća vest za nas, jer smo očekivali da bude produžen do maja i jer smo uvek bili više nego fer i pouzdan partner u svakom smislu. Zašto do Nove godine? Zato što žele time da nam kažu da ako budemo izvršili nacionalizaciju NIS ili bilo šta drugo, mi možemo da vam isečemo gas 31. decembra. To je za mene loša poruka u svakom smislu.

Predsednik je ispričao da su mu Amerikanci rekli da neće uvoditi nikakve sankcije NIS-u ako potpiše da ćemo izvršiti nacionalizaciju.

- Mi nismo komunistička zemlja i to je poslednja stvar koju možemo da uradimo. Ja svoju reč za to nisam mogao da dam za to- ispričao je predsednik.