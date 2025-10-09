SRPSKA LISTA ODRŽALA PREDIZBORNI MITING U GRAČANICI: "Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo"

U okviru predizborne kampanje za lokalne izbore koji se 12. oktobra održavaju na Kosovu i Metohiji, Srpska lista održala je u domu kulture u Gračanici veliki skup odakle su pozvali na zajedničku borbu, istakavši da samo pod barjakom Srpske liste koja jedina radi u intersu srpskog naroda mogu da obezbede opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek zahvalio je okupljenim građanima koji su u velikom broju došli da podrže najveću, najjaču i jedinu srpsku partiju sa Kosova i Metohije koja ne želi da se odrekne svog predsednika Aleksandra Vučića i svoje države Srbije.

"Ovoliki broj ljudi u sali i ispred nje govori da se ne radi samo o konvenciji Srpske liste i predizbornoj kampanji, ovde je reč o saboru jedinstva i srpske sloge, i tako treba da ostane. Gračanica trpi ogroman pritisak, nismo pritisnuti samo rečima, ovde se radi o inženjeringu gde je više od 2.500 Albanca na našim spiskovima, a to sve sa jednim ciljem da se promeni etnička struktura, da ima više Albanaca nego Srba. Mi večeras poručujemo da od toga nema ništa", rekao je Elek.

On je naglasio da Gračanica nije samo broj na papiru, već da je to svetinja i srpsko srce koje kuca na Kosovu i Metohiji i pozvao građane na slogu i jedinstvo, jer samo tako možemo da sačuvamo našu Gračanicu i svih šest opština južno od Ibra.

"Da povratimo četiri opštine na severu. Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo, našu decu. Zato 12. oktobra glasajmo srpski, za Srpsku listu, za 170, za Novaka Živića", kazao je on.

Elek je rekao da Gračanica i okolina zaslužuju nova radna mesta.

"Dobili ste 300 novih radnih mesta u zdravstvu. Pre svega zahvaljujući državi Srbiji i predsedniku Vučiću jer će samo na ovim prostorima zbrinuti 300 porodica. Za nova radna mesta, za nova obdaništa, za nove infrastrukturne projekte bori se Srpska lista koja povezuje Srbe sa KiM i Srbiju, zato pokušavaju da nas zabrane, progone, podižu najteže optužnice za borbu protiv ustavnog poredka Kosova. Moramo da budemo jedan narod, jedna porodica, bez zavisti, podela, pakosti I razmirica, a sve sa jednim ciljem da sačuvamo očuvamo I povećamo Gračanicu. Budimo jedan narod, jedan hrast, jedna lista, i to Srpska lista i samo jedan broj, broj 170", zaključio je Elek.

Kandidat Srpske liste za predsednika opštine Gračanica Novak Živić rekao je da dani koje proživljava srpski narod na KiM nisu nimalo laki, da se na svakom mestu osećaju pritisci, poniženja, ali i pokušaji ''da se izbriše naše ime i prezime''.

"Da se ugasi naš jezik i da se zatru naše institucije i postojanje. Cilj je da nas oslabe, da nas uplaše i da nas odvoje od korena, ali neka znaju srpski narod je naučio da trpi, ali nikada da se preda. Naša snaga je u našoj veri, našim porodicama, našoj državi, našem inatu, a najviše u zajedništvu koje nikakvi pritisci ne mogu uništiti", rekao je Živić.

On je obećao da neće biti predsednik koji stvari posmatra iz daljine, već će biti jedan od nas, deo zajedničkog rada.

Naglasio je da Srpska lista ne nudi prolaznu korist i jeftinu priču, nego odgovornost i institucionalnu borbu za čast.

"I da znate u toj borbi nismo sami, Srbija je uvek bila, uvek će biti uz svoj narod na KiM. Dok postoji Srbija postojaće i briga za svakog Srbina ovde. Ruše nam postojanje, zatvaraju institucije, hapse nam sunarodnike, proteruju domaćine, demonstrirajući poliitčku i nacionalnu moć, a mi im sa ovog mesta poručujemo, izdržačemo sve dok je nama ovo naroda sve dok je nama Srbije našeg predsednika Aleksandra Vučića koji je bio i ostao naša snaga i naš oslonac", istakao je Živić.

Pozvao je okupljene da u nedelju pokažu da smo narod koji može da se izdigne iznad svih pritisaka, da zaokruže broj 170 kako bi pokazali da srpski narod nije roba i da naše dostojanstvo ne staje u njihov kofer.

"Zato danas kada vas pozivam na zajendnički put, ne činim to u svoje ime, već u ime političke snage koja je brana očuvanja svake naše porodice a to je Srpska lista. Znamo da će i dalje biti pokušaja da nas ućutkaju, da nas nateraju da se pokolebamo, ali neka znaju, mi ostajemo na svojoj zemlji, mi čuvamo ime svojih predaka, i mi ćemo se boriti za generacije koje dolaze, naš narod nije na prodaju", zaključio je Živić.

Član predsedništva Srpske liste Srđan Popović izjavio je da mu je velika čast da stoji pred građanima u svetoj Gračanici odakle potiče naš identitet i naša kultura, dodajući da je Gračanica uvek bila znak otpora i da će tako biti i 12. oktobra.

Podsetio je kroz koje je sve nedaće, strahove, kidnapovanja i ubijanja prolazio srpski narod na KiM od 1999. godine.

"Niko nije mogao da veruje da ćemo 2025. godine ponovo da se suočavamo sa mnogim stvarima i da ponovo kao narod živimo na marginama života i da ponovo ta presija traje, nažalost sada i institucionalna. Naši preci su preživljavali dosta teških perioda, pre mnogo vekova. Oni su se tada okupljali i razgovarali o jedinstvu i stvarali jedinstvo onda kada je bilo najteže", rekao je Popović.

On je dodao da su od samog početka želeli da zabrane Srpsku listu i da su nakon toga popunili biračke spiskove Albancima koji ne žive u opštini Gračanica.

"Vidite i sami da su od samog početka želeli da zabrane Srpsku listu, pa su posle toga zabranili spot, zabranili su njegovo emitovanje. Posle su napunili biračke spiskove sa Albancima koji ne žive u našoj opštini i na kraju su se ujedinili, ja znam da na centralnom nivou ne mogu nikako da se sastave, ali su se u našoj Gračanici ujedinili samo sa jednim razlogom, a to je da nam otmu našu Gračanicu. I ono što naš narod treba da uradi je da proradi onaj srpski inat i da jednostavno kažemo svima da ne damo našu Gračanicu i da svima pokažemo da složno možemo da pokažemo koliko nama naša Gračanica znači i da će i 2025. i mnogo vekova Srbi da žive na ovim prostorima", istakao je Popović.

On je naglasio da su pažljivo birali, časne i poštene ljude koji će imati zadatak da se glas srpskog naroda čuje, istakavši da je kandidat za predsednika opštine Novak Živić čovek koji je uvek bio uz svoj narod.

"Na našoj listi smo izabrali časne i poštene ljude, naše odbornike. Pažljivo smo birali i verujem da ti ljudi će imati sutra zadatak da se naš glas čuje, ne samo u opštini nego u svim ostalim mestima. Isto tako, sa nama je kandidat za gradonačelnika, Novak Živić , jedan od nas. Čovek koji je bio tu uz nas i kada smo tugovali i kada smo se radovali. On je jedan od nas i zato 12. svi složno da pozovemo svoje komšije, prijatelje, rođake da izađemo na izbore i ostvarimo najveću moguću pobedu do sada", kazao je on.

Kandidat za odbornika u opštini Gračanica, Marija Stević poručila je da će srpski narod, pod barjakom Srpske liste nastaviti da se bori protiv onih koji žele da nam uskrate lečenje, obrazovanje, kao i pravo na rad i život.

"Onoliko koliko sam ponosna, još sam više prkosna na sve ovo što nam se dešava i na sve one koji bi da nam uskrate pravo na rad, pravo na lečenje, pravo na život i na one koji bi Gračanicu bez nas. One koji bi da utihnu školska zvona, da se u školama ne peva za Svetog Savu, da se ne čuje plač novorođenih beba u Gračanici, a mi zajedno odavde poručujemo da gračaničko zvono nikada utihnulo nije i da će kroz vekove pred nama da i dalje tuče kao i u mnogo vekova unazad. A mi smo tu da se zajednički borimo i odbranimo, a to možemo samo zajedno, samo složno, samo pod barjak Srpske liste, liste koja jedina radi u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", istakla je Stević.

Istakla je da nam ne mogu sve silom uzeti, a da nam još teže silom mogu dati ono što ne želimo, i da smo deo sistema Republike Srbije koji nas ovde obrazuje i zapošljava.

"A ne želimo drugi sistem u obrazovanju i zdravstvu. Deo smo sistema matice srpske i svi oni koji nas pozivaju u nekakvu bezbolnu integraciju, mi Srbi sa Kosmeta poručujemo da im ne verujemo. Narode moj, Miholjdan leta gospodnjeg 2025, nedelja 12. oktobar je dan kada im sve ovo trebamo reći, reći gromoglasno, da ceo svet čuje, a to činimo jednim potezom, izlaskom na birališta i zaokruživanjem broja 170. Glas Srpskoj listi je glas svakom našem detetu, njegovoj budućnosti. Glas Srpskoj listi je glas i našem studentu i našim penzionerima, svakoj majci koja podiže decu na Kosmetu, glas Srpskoj listi je glas budućnosti, Živeo srpski narod, živela Srpska lista. živela Gračanica", rekla je Stević.



