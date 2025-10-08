Politika

ŽARKO BOGOSAVLJEVIĆ PRIZNAO PORAZ: Glavni promoter vojvođanskih separatista priznao da su pokušaji blokaderskih skupova doživeli debakl

V.N.

08. 10. 2025. u 12:26

GLAVNI promoter vojvođanskih separatista i blokadera Žarko Bogosavljević oglasio se nakon neuspešne blokade.

ЖАРКО БОГОСАВЉЕВИЋ ПРИЗНАО ПОРАЗ: Главни промотер војвођанских сепаратиста признао да су покушаји блокадерских скупова доживели дебакл

Foto: Printscreen

U objavi na Iksu, nekadašnjem Tviteru, Bogosavljević je priznao da su pokušaji blokaderskih skupova doživeli debakl.

 - 12h #novisad građani pokušavaju da sacuvaju stvari i odnesunih iz Rektorata nakon sto su ostali posle studentske blokade koja je nasilnk prekinuta upadom policije pocetkom septembra - napisao je Bogosavljević.

