Politika

VUČIĆ: "Možda bi neko u SAD odložio sankcije NIS sutra objavio nacionalizaciju imovine"

V.N.

05. 10. 2025. u 22:15

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi nam možda neko u SAD odložio sankcije NIS ako bi sutra objavio nacionalizaciju imovine, ali ističe da ne želi da to radi.

ВУЧИЋ: Можда би неко у САД одложио санкције НИС сутра објавио национализацију имовине

Foto: N. Živanović

- Rusija ima svoj politički interes i svoje finansijske interese. Ne mislim da imaju minoran finansijski interes i mislim da političlki preteže. Što se ne pitamo što ovi uvode sankcije? Nefer je što nekad kažemo "što nam Rusi nisu pomogli 1999. godine", a ne pitaju ove što su nas bombardovali. Pokušajmo da budemo sasvim fer - navodi Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (23)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal