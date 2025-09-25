OGROMNI BENEFITI ZA GRAĐANE, DRŽAVA REŠAVA DECENIJSKI PROBLEM Sofronijević i Mali o novom zakonu "Svoj na svome"

O NAJVAŽNIJIM aktuelnim temema za građane Srbije govore ministar Siniša Mali i ministarstka Aleksandra Sofronijević.

U emisiji Direktno sa Minjom Miletić govore prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali i ministarstka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Ministri govore o najvažnijim temama za građane kao što su povećanje plata, penzija i legalizacija.

Ministar Mali govori o novim Zakonu o legalizaciji "Svoj na svome" i drugim merama koje je država uvela.

- Ministar Mali kaže da nije samo veliki broj mera u poslednje vreme već, podseća da je država kada je krenula korona nabavila sve četiri vakcine i besplatno ih delila svim građanima koji su se priajavili, pa zatim po 100 evra za pomoći građanima.

- Suština naše politike je da pomažemo uvek građanima. Podsetiću vam povodom onih kredita koji svi zaboravljaju u "švajcarcima", pa kada je Vučić rekao hajde to da rešimo.

- Podsetiću vas da smo predstavili progam 2027 i najavili tačno kolike će biti plate i penzije. Tako kada vidite ovo povećanje plate, penzija, minimalne zarade. Za nekoga je to iznenađenje,ali ne i za nas koji svoja obećanja ispunjavamo - rekao je ministar.

On je istakao da je politika koja se sprovodi usmerena prema građanima Srbije.

Ministarka Sofronijević ističe se prati šta je građanima potrebno.

- Jedan od gorućih problema jeste da se Srbija neuspešno od 1997. godine bori sa nelegalizovanom gradnjom. Ovo nije legalizacija ovo je formalizacija. To znači da pravimo raskid sa sadašnjim praksom. Od 4,8 miliona to je ukupan broj objekata na koji nije upisan vlasnik. Ovo govorim jer želim da kažem zašto smo neke mere preduzimali. Osnovni cilj ovog zakona jeste bio da ono što je bilo loše i ono što nije fukcionisalo da promenimo. Sad možemo jer država se promenila, imamo podatke na jednom mestu digitalizovane podatke i to nam daje mogućnost da donesemo ovaj zakon. Da centralizovano, digalizovano ukrstimo podatke i dođemo do stvarnog vlasnika - rekla je ona.

- Formalizacija znači da na kraju procesa svi su upisani kao vlasnici. To znači da se neka nepokretnost evidentira i upiše na vlasnika. Formalizacija znači od faktičkog do starnog, pravnog vlasnika- rekla je ministarka.

Ministar Mali ističe da je gledano šta je dovoljno atraktivno i prihvatljivo za građane.

- Neko kaže punite budžet ovim. Ne. Namerno smo stavili simboličnu cenu legalizacije, jer to radimo zbog građana pre svega. Mi na taj novac ne račumo, radimo zbog ljudi. Mnogo su veći benefiti neko što neko misli. Godinama živite, a ne piše da je vaša. Ne možete da vršite promet sa tim, da stavite pod hipoteku, ne možete da dograditi da se priključite na infrastruktiru. Mnogi problemi - rekao je ministar i istakao da upravo to žele da reše, da građani imaju legalan objekat.

Ministarka Sofronijević kaže da se najčešće čuje cifra od 100 evra, opšte pravilo ovog zakona da svi koji su gradili bez dozvole imaju obavezu da plate naknadu za evidentiranje u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

- Samo vlasnici porodičnih stammbenih kuća, i stanova u zgradama gde investitor nije poznat ili nije dostupan. Ima takvih nažalost, pobegli su, nestali. Samo oni i za tu vrstu objekata i naseljima ispod 50.000 stanovnika, svi objekti na selu imaju cenu od 100 evra.

Ministar Mali je pojasnio:

- Ljudi koji žive na selu, koji imaju kuću štalu da sve to legalizuju košta 100 evra. U prigratskim naseljima 200 evra. U velikim naseljima različita je cena. Ono što je jedan od kritika bila, neutemeljena glasila je tako da se legalizujute investitore. Ne. Onaj koji je nelegalno gradio platiće iznos koji je jednak doprinosima koje je inače morao da plati da je legalno gradio. Da ljudi naprave razliku. Jedan je onaj gde ljudi imaju stanove, kuće. Tu nam je bio fokus. Da ljudima rešimo da budu svoj na svome. Na drugoj strani su investitori, oni neće dobiti ništa za 100 evra - rekao je ministar Mali.

Uskoro padaju cene stanova

Na pitanje o padu cena nekretnina širom Srbije, ministarka Sofronijević rekla je da će se na tržištu nekretnina dobiti jedna masa i da će cene sigurno pasti.

- Poznato je da je zabranjeno prometovanje neuknjiženim nepokretnostima, a ako na tržištu imate veliki broj ponuda, to je zakon zakon ponude i tražnje - rekla je ministarka.

Mali je podsetio da su dodatno smanjili kamatne stope.

- Ljudima je sada lakše da dođu do novca da kupe nekretnine. Imaćemo dupli efekat za sve građane Srbije. Država je stabilna, ostali poreski prihodi su stabilni. Nećemo više ništa od poreza da uzimamo od građana, hoćemo da im damo. To ide na plate, penzije, minimalne zarade, kilometre auto-puteva, pruga, vrtiće, sve ono sto znači građanima Srbije - zaključio je ministar.

Novi zakon

Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da će Vlada Srbije na sednici u petak usvojiti predlog novog zakona o legalizaciji objekata i istakao da je to samo jedna od mera koju donosi država kako bi se podigao životni standard građana.

"Za samo 100 evra po stanu ljudi će biti u mogućnosti da legalizuju svoj stan i da ga posle prodaju ili stave pod hipoteku", rekao je Mali prilikom posete porodice Vesić iz Kaluđerice koja je kupla stan u okviru Programa stambenih kredita za mlade.