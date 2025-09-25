VUČIĆ O SASTANCIMA U NJUJORKU: Mnogo važnih razgovora sa brojnim svetskim čelnicima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Njujorka, kako bi sumirao brojne sastanake koje je danas imao.

- Imali smo juče i danas mnogo važnih razgovora sa brojnim svetskim čelnicima. Od trenutka kada jzavršen nastun na GS UN imao sam dvosatni razgovor sa predsednikom Evropskog saveta Koštom, sa nemačkim ministrom spoljnih poslova, od jutros sa Generalnim sekretarom UN Guterešom, predsednikom Konga, sa Kajom Kalas rekao bih dug i ozbiljan razgovor. Sa potpredsdnikom vlade VB Dejvidom Lanijem, imaćemo posle podne i sa Netanjahuom i mnoge druge razgovore sa ljudima iz tzv. nesvrstanih zemalja. U svim ovim razgovorima potvrdili smo našu privrženost evropskom putu, ubrzanju i nastavku reformi, razgovarali na demokratski način o nekim nesuglasicama, ali nedvosmisleno potvrdili želju Srbije da ubrza svoj evropski put i razgovarali šta je potrebno da se uradi da naša međusobna komunikacija bude bolja i unutar naše zemlje.

- Ponovio sam našu inicijativu - a to je dijalog i razgovor u Srbiji i verujem da u svi dobro razumeli tu poruku. Razgovarali smo o stiuaciju u BiH i ono što se tiče o Republike Srpske, o situaciji na KiM sa svima, ukazao sam na tešku poziciju srpskog naroda i šta im se događa od kada je Kurti preuzeo vlast. Govorili smo o politici Srbije, politici mira i stabilnosti, budućnosti, o EKSPU - naveo je Vučić.

Istakao je da je sa svima razgovarao o situaciji na Kosovu i Metohiji i o represiji koju Srbi trpe od strane režima Aljbina Kurtija.