STRAVIČAN SNIMAK NAPADA NA JEDNU OD NAJVEĆIH ATRAKCIJA DUBAIJA: Atentat dronom na metu unutar višespratnice (VIDEO)

Ana Đokić

07. 03. 2026. u 19:36

DANAS je u jeku rata na Bliskom istoku došlo do napada dronom na jednu od najvećih atrakcija Dubaija.

Foto: Printscreen/Instagram/iranianupdates

Naime, to se navodi kao ciljani napad dronom na metu unutar višespratnice u Dubaji Marini.

Kako se može videti na video snimku objavljenom na iranskoj instagram stranici, iz višespratnice kulja gust crni dim.

Trenutno nije poznato ko je bio konkretna meta, niti da li je neko povređen.

