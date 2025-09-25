LOPANDIĆ KAŽE DA VUČIĆEV POZIV NA DIJALOG NIKO NE TRETIRA OZBILJNO: Zato su mnogo ozbiljniji ljudi iz EU to shvatili itekako ozbiljno
POTPREDSEDNIK Srbija centra (SRCE) Duško Lopandić je, komentarišući govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na sednici Generalne skupštine UN-a, a u kojem je, između ostalog, rekao da je čuo građane Srbije i da nudi dijalog, ocenio kako je to više upućeno međunarodnoj zajednici i dodao da sumnja da taj Vučićev poziv bilo ko u našoj zemlji tretira ozbiljno.
Međutim, mnogo ozbiljniji ljudi od Lopandića su Vučićev poziv na dijalog shvatili itekako ozbiljno.
Generalni sekretar Saveta Evrope Alen Berse izjavio je da se slaže sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je potrebno oživeti demokratski dijalog, a najavio je i skoru posetu Beogradu.
- Slažem se sa predsednikom Vučićem. Potrebno je da revitalizujemo demokratski dijalog. Vidimo se uskoro u Beogradu - objavio je Berse sinoć na društvenoj mreži Iks, nakon Vučićevog govora na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
