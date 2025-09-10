POLITIČKO KRILO USTAŠKE IDEOLOGIJE U SRCU SRBIJE: Zeleno-levi front pod maskom "Inicijative" pokušava da sruši državu iznutra
IZA navodne „građanske inicijative“ krije se organizovana grupa s jasnom antisrpskom agendom.
Takozvana „Inicijativa za Požegu“ nije ništa drugo do lokalna ispostava Zeleno-levog fronta, političkog pokreta koji otvoreno napada državne institucije, širi destrukciju i sprovodi agendu u duhu najopasnijih ustaških ideologija!
Na čelu ove opasne grupe stoji Bogdan Radovanović, narodni poslanik ZLF-a u Skupštini Srbije. Građani ga prepoznaju kao produženu ruku Radomira Lazovića, čoveka koji je više puta javno govorio protiv srpskih nacionalnih interesa.
Uz njega deluju:
Mišo Marković
Bratislav Raković
Miloš Petrović
Vladislav Stokić
Miloš Daničić
Skidaju slike predsednika Republike i bacaju ih u kantu, poručujući da Srbiju treba „razmontirati do temelja“.
Ovi pojedinci formalno deluju kroz „inicijativu“, ali u stvarnosti povezuju lokalni aktivizam sa opasnim političkim delovanjem ZLF‑a, usko sarađuju sa stranim fondacijama i promovišu ideologije koje dolaze iz antisrpskih centara moći.
ZLF je poznat i po organizaciji protesta protiv policije, pozivima na buku protiv RTS-a, negiranju institucija i napadima na SPC, porodicu i vojsku.
Ali narod nije slep – jasno vide o čemu se radi i poručuju:
Podsećamo, članica Zeleno‑levog fronta Jelica Stošić javno je pozivala na revoluciju, potvrđujući da ZLF ne igra na kartu demokratije, već nasilnog prevrata i uličnog obračuna s državom.
Uz to, ZLF je više puta pozivao na nasilje nad policijom (ACAB), a njihovi strani partneri, poput Evropske zelene stranke, nisu ni pokušali da osude te poruke.
Naprotiv – Evropska zelena stranka je čak pozvala Evropsku uniju da izvrši pritisak na predsednika Srbije, zbog navodnog „policijskog nasilja nad demonstrantima i opozicijom“.
(nsuzivo.rs)
