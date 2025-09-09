"SVI SU GOVORILI DA VUČIĆU TREBA ODSEĆI RUKU ZATO ŠTO SE RUKOVAO SA PUTINOM I SIJEM" Vučić: Ne razumeju da ove godine mi moramo da imamo gas

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje na TV Prva gde je prokomentarisao kritiku vezanu za njegov sastanak sa Vladimirom Putinom.

Foto: EPA

Predsednik se osvrnuo i na kritku oko sastanka sa njim i Vladimirom Putinom.

- To što je sastanak sa Putinom mogli ste da čujete iz njihovih govora u Strazburu. Svi su govorili da Vučiću treba odseći ruku zato što se rukovao sa Putinom i Sijem. To vam govori o njihovoj ideologiji i da ne znaju šta je država i da ne znaju šta su građani. Ne razumeju da ove godine mi moramo da imamo gas. Ja mogu da volim ili ne volim Putina, ali nemam ništa protiv kao što nemam ništa protiv nijedne zemlje u svetu. Ali naši građani moraju da imaju dovoljno gasa, moraju da imaju dovoljano struje ove zime - rekao je Vučić.