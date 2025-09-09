Politika

"SVI SU GOVORILI DA VUČIĆU TREBA ODSEĆI RUKU ZATO ŠTO SE RUKOVAO SA PUTINOM I SIJEM" Vučić: Ne razumeju da ove godine mi moramo da imamo gas

В. Н.

09. 09. 2025. u 18:32

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje na TV Prva gde je prokomentarisao kritiku vezanu za njegov sastanak sa Vladimirom Putinom.

СВИ СУ ГОВОРИЛИ ДА ВУЧИЋУ ТРЕБА ОДСЕЋИ РУКУ ЗАТО ШТО СЕ РУКОВАО СА ПУТИНОМ И СИЈЕМ Вучић: Не разумеју да ове године ми морамо да имамо гас

Foto: EPA

Predsednik se osvrnuo i na kritku oko sastanka sa njim i Vladimirom Putinom. 

- To što je sastanak sa Putinom mogli ste da čujete iz njihovih govora u Strazburu. Svi su govorili da Vučiću treba odseći ruku zato što se rukovao sa Putinom i Sijem. To vam govori o njihovoj ideologiji i da ne znaju šta je država i da ne znaju šta su građani. Ne razumeju da ove godine mi moramo da imamo gas. Ja mogu da volim ili ne volim Putina, ali nemam ništa protiv kao što nemam ništa protiv nijedne zemlje u svetu. Ali naši građani moraju da imaju dovoljno gasa, moraju da imaju dovoljano struje ove zime - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji
Politika

0 3

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji

POSLANICA Evropskog parlamenta (EP) Anamarija Viček iz političke grupacije Patriote za Evropu izjavila je danas, tokom debate o Srbiji u Evropskom parlamentu, da se treba služiti činjenicama i stvarnošću kada se govori o Srbiji te da umesto da se priča o njenom pristupanju EU, Evropski parlament debatuje o protestima.

09. 09. 2025. u 19:03

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU