VUČIĆ O VELIKIM SVETSKIM IMENIMA NA EXPU: "DŽeki Čen neverovatno energičan, Stiven Sigal stigao u Beograd“

В. Н.

09. 09. 2025. u 18:17

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o predstojećem Expu u Beogradu, dolasku Džekija Čena i Stivena Sigala, ističući njihov entuzijazam i doprinos promociji Srbije u svetu.

ВУЧИЋ О ВЕЛИКИМ СВЕТСКИМ ИМЕНИМА НА EXPU: Џеки Чен невероватно енергичан, Стивен Сигал стигао у Београд"

Foto: Printskrin

- Nismo mogli da govorimo o tome ranije,iako smo znali. On je energičan, ogromnog entuzijazma, lepo govori o Srbiji. U Jugoslaviji je snimao nešto i tada se povredio.

Danas mu je ipak drago da može da vidi da Srbija i beograd izglkedaju drugačije. Srećan sam što sam se juče video sa Lolitom Davidović i danas sa Džekijem Čenom, Stiven Sigal je stigao u Beograd - rekao je Vučić.

