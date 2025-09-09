VUČIĆ O VELIKIM SVETSKIM IMENIMA NA EXPU: "DŽeki Čen neverovatno energičan, Stiven Sigal stigao u Beograd“

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o predstojećem Expu u Beogradu, dolasku Džekija Čena i Stivena Sigala, ističući njihov entuzijazam i doprinos promociji Srbije u svetu.

Foto: Printskrin

- Nismo mogli da govorimo o tome ranije,iako smo znali. On je energičan, ogromnog entuzijazma, lepo govori o Srbiji. U Jugoslaviji je snimao nešto i tada se povredio.

Danas mu je ipak drago da može da vidi da Srbija i beograd izglkedaju drugačije. Srećan sam što sam se juče video sa Lolitom Davidović i danas sa Džekijem Čenom, Stiven Sigal je stigao u Beograd - rekao je Vučić.