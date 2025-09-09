VUČIĆ O VELIKIM SVETSKIM IMENIMA NA EXPU: "DŽeki Čen neverovatno energičan, Stiven Sigal stigao u Beograd“
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o predstojećem Expu u Beogradu, dolasku Džekija Čena i Stivena Sigala, ističući njihov entuzijazam i doprinos promociji Srbije u svetu.
- Nismo mogli da govorimo o tome ranije,iako smo znali. On je energičan, ogromnog entuzijazma, lepo govori o Srbiji. U Jugoslaviji je snimao nešto i tada se povredio.
Danas mu je ipak drago da može da vidi da Srbija i beograd izglkedaju drugačije. Srećan sam što sam se juče video sa Lolitom Davidović i danas sa Džekijem Čenom, Stiven Sigal je stigao u Beograd - rekao je Vučić.
Preporučujemo
SJAJNA IZJAVA DžEKIJA ČENA O BEOGRADU: U četiri reči sve rekao
09. 09. 2025. u 13:59
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)