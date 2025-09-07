BLOKADERI OČAJNI: Uvrede pljušte, narod u Novom Sadu jači nego ikad! (FOTO)

Na društvenim mrežama blokaderi u očaju okrenuli su se uvredama na račun onih koji su se u Novom Sadu okupili protiv blokada.

Foto: Printskrin

U Novom Sadu se danas okupile hiljade i hiljade građana koji jasno poručuju da su protiv blokada i nasilja.

Noseći zastave i parole, okupljeni su poslali snažnu poruku da žele normalan život, rad i stabilnost, a ne haos i blokade.

Jedan od blokadera u očaju posegao je za jedinim što ume, bednim uvredama na društvenim mrežama.

Dok građani pevaju i poručuju da hoće mir i zajedništvo, blokaderska manjina vređa i pokušava da ponizi narod.

Foto: Printskrin