BALONI, DEČIJI SMEH I PORUKE LJUBAVI: Prelepe scene iz Odžaka (VIDEO)

GRAĐANI Srbije izlaze na ulice u čak 100 mesta širom naše zemlje sa jednom jasnom porukom – da žele mir, da su obični ljudi siti rušenja svih vrednosti i da žele povratak normalnog života koji im je uskraćen već skoro godinu dana.

Foto: Printskrin

Prelepe scene nam stižu iz Odžaka, u kom su se najviše istakli najmlađi stanovnici. Uz poruke mira, crteže pune ljubavi, kao i mnogo smeha pozdravili su sve okupljene građane protiv blokada. Istovremeno, okupljeni meštani su pustili veliki broj balona u vazduh, i time poslali simboličnu poruku mira.

