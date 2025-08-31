Politika

NE VIDI SE KRAJ KOLONE: U Batočini se vijore srpske zastave (VIDEO)

31. 08. 2025. u 19:19

GRAĐANI Batočine na okupljanju protiv blokada raširili su srpske zastave a koloni u kojoj se nalaze ne nazire se kraj.

Foto: Novosti

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

