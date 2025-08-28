"NAŠ CILJ OSTAJE BOLJI ŽIVOT GRAĐANA I OČUVANJE STABILNOSTI U REGIONU" Vučić se sastao sa Gertom Janom Kopmanom (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom.
"Dobar i strateški orijentisan razgovor sa generalnim direktorom Direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju @europeancommission Gertom Janom Kopmanom o aktuelnim dešavanjima u Srbiji i regionu, našem evropskom putu i reformamama koje sprovodimo.
Informisao sam sagovornika o rezultatima i mogućnostima za ubrzanje ispunjavanja evropske agende. Ukazao sam na važnost unutrašnjeg konsenzusa i sveobuhvatnog dijaloga kada je reč o sprovođenju ključnih reformi u zemlji i naglasio da naš cilj ostaje bolji život građana i očuvanje stabilnosti u regionu. Istovremeno, izrazio sam uverenje da će ovi naši napori biti prepoznati i priznati u #EU.
Zahvalio sam gospodinu Kopmanu i @europeancommission na kontinuiranoj podršci koju pružaju Srbiji na putu rasta, modernizacije i evropskih integracija", napisano je u opisu fotografija susreta na zvaničnom Instagram profilu predsednika Vučića.
