SKANDAL: Ovako Kurti namešta da Nenad Rašić bude predstavnik srpskog naroda u parlamentu u Prištini (VIDEO)
POTPREDSEDNIK Srpske liste Igor Simić objavio je snimak iz Skupštine tzv. Kosova na kom se vidi kako lažni premijer Aljbin Kurti hoće da namesti da Nenad Rašić bude predstavnik srpskog naroda u parlamentu u Prištini.
Ovako izgleda demokratija, vladavina prava i multietničnost na Kosovu i Metohiji! A međunarodni predstavnici ćute i prelaze preko kršenja svih prava našeg naroda! - napisao je Simić na društvenoj mreži Instagram.
Pogledajte snimak:
