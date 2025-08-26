Politika

SKANDAL: Ovako Kurti namešta da Nenad Rašić bude predstavnik srpskog naroda u parlamentu u Prištini (VIDEO)

Новости онлине

26. 08. 2025. u 16:00

POTPREDSEDNIK Srpske liste Igor Simić objavio je snimak iz Skupštine tzv. Kosova na kom se vidi kako lažni premijer Aljbin Kurti hoće da namesti da Nenad Rašić bude predstavnik srpskog naroda u parlamentu u Prištini.

СКАНДАЛ: Овако Курти намешта да Ненад Рашић буде представник српског народа у парламенту у Приштини (ВИДЕО)

Foto: InstagramPrintskrin

Ovako izgleda demokratija, vladavina prava i multietničnost na Kosovu i Metohiji! A međunarodni predstavnici ćute i prelaze preko kršenja svih prava našeg naroda! - napisao je Simić na društvenoj mreži Instagram.

Pogledajte snimak:

