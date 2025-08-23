GRAĐANI KIKINDE PROTIV BLOKADA: Srpska trobojka se vijorila gradom (FOTO)

GRAĐANI Kikinde razvili su veliku trobojku na skupu protiv blokada.

Foto: Novosti

Veliki broj građana se okupio u centru Kikinde gde su i razvili srpsku trobjku ne bi li na taj način dali podršku skupu protiv blokada.

Foto: Novosti

