GRAĐANI KIKINDE PROTIV BLOKADA: Srpska trobojka se vijorila gradom (FOTO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 19:03

GRAĐANI Kikinde razvili su veliku trobojku na skupu protiv blokada.

ГРАЂАНИ КИКИНДЕ ПРОТИВ БЛОКАДА: Српска тробојка се вијорила градом (ФОТО)

Foto: Novosti

Veliki broj građana se okupio u centru Kikinde gde su i razvili srpsku trobjku ne bi li na taj način dali podršku skupu protiv blokada.

Foto: Novosti

 

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

