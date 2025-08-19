Politika

uživoPOČELA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Predsedava predsednik Vučić

Новости онлине

19. 08. 2025. u 10:14

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predsedava sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, koja je počela nešto posle 10 časova.

ПОЧЕЛА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ: Председава председник Вучић

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održava se u Palati "Srbija".

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sednici prisustvuju predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer prof. dr Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, direktor policije Dragan Vasiljević, komandanti i načelnici jedinica MUP-a, kao i ministar pravde Nenad Vujić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sednici prisustvuju i predstavnici tužilaštva i pravosudnih organa.

