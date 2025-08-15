Politika

BOLESTAN PLAN BLOKADERA: Imaju samo jedan cilj - spržiti Beograd do temelja (VIDEO)

В.Н.

15. 08. 2025. u 23:20

Blokaderi su krenuli da sprovode svoj monstruozni plan, a glavni cilj je jasan - spaliti Beograd.

БОЛЕСТАН ПЛАН БЛОКАДЕРА: Имају само један циљ - спржити Београд до темеља (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Oni koriste pirotehnička sredstva i pokušavaju da zapale sve što stignu.

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 23:24

