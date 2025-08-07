Politika

SRAMNO: Miloš Francuz objasnio svoj program...

Novosti online

07. 08. 2025. u 22:59

LIDER NDSS Miloš Jovanović skandirao je "Vučiću, p*deru" na fudbalskoj utakmici Partizana i Hiberniana.

СРАМНО: Милош Француз објаснио свој програм...

Foto: Printskrin

On je tako objasnio svoj program za Srbiju.

