KAKVI LICEMERI: Za blokadere je u Evropi problematično ako se ide na kućne adrese političara, a u Srbiji im je poželjno! (VIDEO)

DOK bi u Evropi odlazak na kućne adrese narodnih poslanika bio problematičan, u Srbiji je poželjan.

- Kada vidite ovo što se dešava u ovoj fazi, imamo recimo nešto što se dešava na ulicama gradova, a to su odlasci do kuća članova SNS. Kada vidite sada sve to, i ove proteste, čemu smo bliži, kom scenariju?

- Znači, sada da izvadim kristalnu kuglu i da vam kažem čemu smo bliži nemam pojma. Ja mogu da vam kažem ovo. U nekoj normalnoj zemlji nije primereno da vi idete pred kuću nekog političara i da protestujete ispred njegove kuće.

- Znači to ako sad neko u Engleskoj išao pred kuću nekog narodnog poslanika to bi bilo zaista vrlo problematično.

- Ali ovo nije normalna zemlja, i ja mislim da ta vrsta protesta ima smisla.