ZGUBIDANI POČELI LOV NA LJUDE! Napadaju žene i decu po kućama - na meti bili i rektor Madić i Maja Gojković (FOTO)

BLOKADERI-zgubidani večeras su napali kućni prag novosadskog rektora Dejana Madića, da bi nakon toga krenuli i na kuću Maje Gojković.

Zgubidani su zvanično počeli lov na funkcionere SNS, otvoreno napadajući njihove supruge i decu ispred porodičnih domova.

Već danima divljaju na ulicama Novog Sada i prave haos. Da skandal bude veći, na ovaj višednevni teror ne reaguju nadležne institucije, s obzirom na to da tužioci i sudije uporno ćute.

Maja Gojković se javila u program Informer TV

- Javlja mi se veliki broj ljudi koji me podržava. Politika nikad nije bila takva da linčujete nekoga ko se ne slaže sa vašim stavovima. Čuje se njihovo maltretiranje mene i moje porodice i čitavog komšiluka. Dozivaju, psuju, vređaju predsednika, viču - pumpaj, vređaju me, prozivaju. Komšije moje okolo javljaju da ih nema puno i to je velika sramota, za nas koji smo ovde taoci promašene politike i pokušaja obojene revolucije, koja je doživela svoj krah. Mnogo više ljudi ima koji vole svoju državu i žele da idu napred - rekla je predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković za Infomer TV, tokom uključenja u emisiju "Kolegijum".

Da je strašno kako to utiče na njene najbliže, Gojkovićka je pojasnila na primeru unuke, koja je dete, ali shvata da se dešava nešto strašno.

- Imam i unuku koja je videla moje fotografije i zagrlila me, krivo joj je, svašta doživljavam od blokadera, ali jedna priča sam ja, a druga je priča da dete doživljava to.

