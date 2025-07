ANA BRNABIĆ S NARODOM U BRATUNCU: Neka je večna slava i hvala svim stradalim Srbima Srednjeg Podrinja i Birča

U BRATUNCU je obeleženo 33 godine od zločina muslimanskih snaga nad Srbima u Srednjem Podrinju i Birču, a tome je prisustvovala i predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Foto: Instagram

- Danas stojimo okupljeni ovde, u Bratuncu, na mestu duboke tuge i sećanja, ali i na mestu istinei snažnog ponosa. Stojimo kao narod koji ne zaboravlja i koji ne pristaje više na ćutanje.



Kao narod koji je spreman da kaže ono što mnogi ne žele da čuju – da je nad Srbima u Srednjem Podrinju i Birču počinjen strašan zločin. I da za taj zločin, do danas, niko nije odgovarao. Među žrtvama su bili civili, žene, deca, starci – ljudi koji su živeli u svojim domovima držeći se svoje vere i svog imena.Nažalost, ovo mesto stradanja i ova imena srpskih žrtava, nisu dovoljno često izgovorena u međunarodnoj javnosti. Njihova stradanja nisu prepoznata jednako, njihova bol suviše često ostaje u tišini.Danas, dok se na drugim stranama obeležavaju stradanja, mi podsećamo da bol nema nacionalnost, a da pravda ne sme imati dvostruke aršine. Zato što ni posle tri decenije, ova stradanja nisu dobila mesto ni u jednoj međunarodnojrezoluciji. Nema komemoracija u Njujorku. Nema suza u evropskim parlamentima. Nema kazne. Nema čak ni reči.Kada se jedne žrtve obeležavaju uz zvona i međunarodne delegacije, a druge guraju u stranu kao da se nisu ni desile – to nije pravda. To je poruka. I mi tu poruku više ne prihvatamo.

Srbija će uvek biti garant mira i pouzdan partner u svim naporima da Balkan postane prostor saradnje, a ne sukoba. Gradeći odnose sa svim narodima u regionu, mi ćemo uvek nastojati da se prošlost ne koristi za nove podele, već da bude opomena. Ali nećemo dozvoliti da se zaborav pretvori u laž. Nećemo pristati na to da se jedni zločini osuđuju, a drugi prećutkuju i negiraju.



Naš odgovor su – istina, sećanje i život u miru koji počiva na pravdi.Neka je večna slava i hvala svim stradalim Srbima Srednjeg Podrinja i Birča. Neka njihova žrtva bude naša večna obaveza - napisala je Ana Brnabić na Instagramu.